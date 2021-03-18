Мать скандальной 8-летней блогерши натравила поклонников дочери на Кулебу в соцсети

После того как мать 8-летней блогерши Миланы Маханец допросили правоохранители , страницу детского омбудсмена Николая Кулебы в Instagram "атаковали" поклонники модели.

При этом женщина сама призвала флудить в соцсети Кулебы, поскольку именно она ведет страницу дочери. Она также опубликовала Instagram-stories свое обращение к омбудсмену.

"Добрый день. Можно мы с вами встретимся и посмотрим в глаза друг другу?", - написала женщина.

В сторис она отметила, что надеется, что Николай действительно борется за справедливость.

Скриншот с Instagram

Подписчики Миланы откликнулись на просьбу устроить флуд. Под публикациями детского обмудсмена сразу появилось много сообщений, в большинстве из них – емодзи, на которых изображены цветы.

Скриншот с Instagram

Стоит отметить среди флуда есть и сообщение пользовательницы сети, которая поблагодарила Кулебу, за то, что он отреагировал на эту ситуацию и обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию.

Скриншот с Instagram

"Николай, Вы большой молодец, что не прошли мимо этой ситуации, надеюсь вы как-то повлияете на всю эту дичь, которая происходит",- написала девушка.