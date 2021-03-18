Аккаунт Мілани Маханець раптово заблокували. Її 13-річного бойфренда - теж

В соціальній мережі LIKEE заблокували акаунти 8-річної моделі Мілани Маханець та 13-річного Паші Пай через скандальний контент, який вони публікували і це викликало гучний скандал.
Про це заявив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці в Facebook.
Він підкреслив, що дуже важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який у них поширюється, зокрема контенту за участю дітей.
"Після інциденту, який отримав резонанс, акаунти "юних блогерів" в мережі LIKEE заблоковані. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, вони обурені таким контентом", - написав Кулеба.
Він також зазначив, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, повинні ретельніше ставитися до того контенту, який у них є. Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент сильно впливає на них.
Користувачі мережі прокоментували це.
Нагадаємо, мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Миколу Кулебу в Instagram. Жінка закликала влаштувати флуд на його сторінці.
Ми також писали про те, що мама 8-річної Мілани висловилася про роман дочки з 13-річним блогером. Жінка запевняє, що справжніх стосунків у дітей немає, а Паша ставиться до дівчинки як до своєї сестри.