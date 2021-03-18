Аккаунт Мілани Маханець раптово заблокували. Її 13-річного бойфренда - теж

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який у них поширюється, зокрема контенту за участю дітей.

"Після інциденту, який отримав резонанс, акаунти "юних блогерів" в мережі LIKEE заблоковані. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, вони обурені таким контентом", - написав Кулеба.

Він також зазначив, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, повинні ретельніше ставитися до того контенту, який у них є. Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент сильно впливає на них.

Користувачі мережі прокоментували це.