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Діти

Аккаунт Мілани Маханець раптово заблокували. Її 13-річного бойфренда - теж

Автор: Роман Мирончук

В соціальній мережі LIKEE заблокували акаунти 8-річної моделі Мілани Маханець та 13-річного Паші Пай через скандальний контент, який вони публікували і це викликало гучний скандал.

Про це заявив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який у них поширюється, зокрема контенту за участю дітей.

"Після інциденту, який отримав резонанс, акаунти "юних блогерів" в мережі LIKEE заблоковані. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, вони обурені таким контентом", - написав Кулеба.

Він також зазначив, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, повинні ретельніше ставитися до того контенту, який у них є. Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент сильно впливає на них.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Супер, так і має бути;
  • Ще Tik Tok необхідно заблокувати;
  • Завжди будуть такі моменти ... Насправді дивує, що є соцмережі для дітей ... дитинство в телефоні - це погано;
  • Тільки батьки повинні відповісти за таку поведінку своїх дітей!! Тим більше коли педофілія в країні і всі діти живуть у страху!
  • Вже і мережа заблокувала акаунт "малолітніх закоханих". Складно зрозуміти маму, яка не бачить нічого такого;
  • Я взагалі не дуже розумію для чого малолітнім смартфони, вони ще толком писати або читати не вміють, а вже зі смартфонами;
  • Потрібно залучити батьків до відповідальності.

Нагадаємо, мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Миколу Кулебу в Instagram. Жінка закликала влаштувати флуд на його сторінці.

Ми також писали про те, що мама 8-річної Мілани висловилася про роман дочки з 13-річним блогером. Жінка запевняє, що справжніх стосунків у дітей немає, а Паша ставиться до дівчинки як до своєї сестри.

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