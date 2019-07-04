Погода снова испортится: какие области накроет грозами и ливнями

Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в Украине в пятницу снова ухудшится в нескольких областях

Погода в Украине в пятницу, 5 июля, в большинстве областей страны ожидается неблагоприятная. В некоторых областях пройдут ливни, местами с грозами и усилится ветер.

Погода на востоке Украины ожидается сухая и солнечная, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +12 +14 градусов, днем ожидается от +24 до +26 градусов, в Днепре до +28 градусов.

В южных областях пройдут кратковременные грозы, сухо будет только в Херсоне и в Крыму. Ночная температура воздуха составит +15 +18 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов. В Крыму солнечно и сухо. Ночью +17 +19 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

На севере страны будет солнечно, сухо, но прохладно. Ночью температура воздуха опустится до +10 +12 градусов, днем прогреется всего до +21 +23 градусов. Осадки не прогнозируются.

Западные области накроет сильными дождями, местами с грозами и штормовым ветром. Ночная температура воздуха составит +10 +13 градусов, местами возможно понижение температуры до +8 +9 градусов. Днем воздух нагреется до +23 +25 градусов, в Закарпатье до +27 градусов.

В центральной части страны пройдут небольшие локальные дожди. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

В Киеве 5 июля возможна небольшая гроза и усиление ветра. Ночная температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 градусов, дневная от +23 до +25 градусов.

Погода в Украине 5 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дала пугающий прогноз погоды на ближайшую неделю.

А также рассказывали о том, что синоптики посоветовали утепляться, так как в первой декаде июля будет прохладно во многих областях.