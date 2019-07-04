Погода на неделю: синоптик рассказала, где и когда будет заливать дождями

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни омрачится грозами, шквалами и ливнями

Погода в Украине в ближайшую неделю ожидается более-менее комфортная практически во всех областях страны. Местами ожидаются дожди, ливни и даже грозы. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

Погода в ближайшие дни в Украине будет теплой, но не жаркой. Однако на выходных, по прогнозу синоптика, возможны кратковременные дожди и грозы.

"В ближайшие дни температурный режим в большинстве областей – лучше нельзя представить. В течении 4-7 июля температура воздуха будет колебаться в пределах +21 +26 градусов. Традиционно теплее будет в южной части и на востоке, +24 +29 градусов, при интенсивном солнце местами до +30 градусов. Однако главное, что сильная жара там маловероятна. Кратковременные грозовые дожди возможны 6,7 и 8 июля. Атмосферные фронты будут идти с запада на юго-восток, вдоль них просматриваются дожди и грозы. На юго-востоке будет преобладать сухая погода", - рассказала Наталка Диденко.

В начале следующей недели, 9-10 июля, дождей в Украине станет больше и синоптик предупреждает, что местами могут быть сильные ливни и шквальный ветер.

"Если в ближайший период запланированы какие-то мероприятия на открытом воздухе, особенно вблизи моря, надо очень внимательно следить за краткосрочными прогнозами погоды и уточненными данными погодных радаров. Ведь из одного маленького облака может образоваться мощная туча с ливнем и опасным шквалом", - предупредила Диденко и сообщила, что жары на следующей неделе не будет – можно планировать прогулки и работу на свежем воздухе.

Карта погоды

В Киеве ближайшая неделя также будет теплой, но без дождей и ливней не обойдется. Перерыв ожидается только 8 июля.

"В Киеве завершение текущей недели и начало следующей будет принадлежать теплой воздушной массе. Температура воздуха в столице ожидается комфортной. Будет колебаться в пределах +23 +26 градусов. Дожди и грозы в Киеве предполагаются 6 июля, в купальскую ночь будет сухо, а вот днем 7 июля, на Ивана Купала, снова будет периодически поливать. 8 июля – кратковременный перерыв. Далее осадки возможны 9 и 10 июля. Дожди местами будут сопровождаться грозами и шквалами, будьте осторожны", - предупредила Наталка Диденко.

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