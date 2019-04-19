Возможны дожди и заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

Погода в Украине в ближайшие дни будет изменчивой. Ожидается сильные ветер, заморозки и дожди в нескольких областях. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Погода в субботу порадует большинство жителей Украины. В некоторых областях воздух прогреется до +18 градусов и будет сухо. Однако ночью возможны заморозки в западных областях.

"Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться в пределах +12 +16 градусов. Свежее будет воздух в Сумской и Харьковской областях, +9 +12 градусов. Теплее всего будет на западе Украины, максимально предполагается +14 +18 градусов. Ночная температура воздуха еще остается низкой, +3 +7 градусов, на западе Украины, при прояснениях, возможны заморозки 0 -3 градуса", - сообщила синоптик.

Она добавила, что 20 апреля погода в Украине будет сухой и солнечной благодаря антициклону, но уже в воскресенье придет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди в западные и северные области Украины.

В столице суббота будет малооблачной и сухой, а в воскресенье есть вероятность дождя. Температура воздуха в Киеве ночью +3 +6 градусов, в дневные часы ожидается +12 +15 градусов.

Карта погоды

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на день выборов, 21 апреля.

А также писали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.