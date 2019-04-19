ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Украину надвигаются сильные заморозки

Новости » Общество    19.04.2019 - 08:59
На Украину надвигаются сильные заморозки
Фото: в Украине ожидаются заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Украине в ближайшие дни останется холодной

Погода в Украине 19-21 апреля будет холодной, в ряде областей ожидаются сильные заморозки в ночное время. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5. В восточных, Сумской, Запорожской областях, а 20 апреля и в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях прогнозируются сильные заморозки в воздухе до -3.

На остальной территории страны и 21 апреля на левобережной части ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5. В Киеве ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки до -2, в области на поверхности почвы до -5.

Также сообщается, что в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная лавинная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем в Украине ожидается до +20. На большей части без осадков, дожди пройдут местами на севере, в центре и на юге страны.

По данным синоптиков, теплая погода вернется в Украину после 23 апреля.  

 

В Украине сегодня снова похолодает
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ГСЧСзаморозкисиноптикиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь