На Украину надвигаются сильные заморозки

Фото: в Украине ожидаются заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Украине в ближайшие дни останется холодной

Погода в Украине 19-21 апреля будет холодной, в ряде областей ожидаются сильные заморозки в ночное время. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5. В восточных, Сумской, Запорожской областях, а 20 апреля и в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях прогнозируются сильные заморозки в воздухе до -3.

На остальной территории страны и 21 апреля на левобережной части ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5. В Киеве ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки до -2, в области на поверхности почвы до -5.

Также сообщается, что в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная лавинная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем в Украине ожидается до +20. На большей части без осадков, дожди пройдут местами на севере, в центре и на юге страны.

По данным синоптиков, теплая погода вернется в Украину после 23 апреля.