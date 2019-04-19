Можливі дощі і заморозки: синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні в найближчі дні буде мінливою. Очікується сильні вітер, заморозки і дощі в декількох областях. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в суботу порадує більшість жителів України. У деяких областях повітря прогріється до +18 градусів і буде сухо. Проте вночі можливі заморозки в західних областях.

"Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +12 +16 градусів. Свіже повітря буде в Сумській і Харківській областях, +9 +12 градусів. Найтепліше буде на заході України, максимально передбачається +14 +18 градусів. Нічна температура повітря ще залишається низькою, +3 +7 градусів, на заході України, при проясненнях, можливі заморозки 0 -3 градуси", - повідомила синоптик.

Вона додала, що 20 квітня погода в Україні буде сухою і сонячною завдяки антициклону, але вже в неділю прийде атмосферний фронт, який принесе дощі в західні та північні області України.

У столиці субота буде малохмарною і сухою, а в неділю є ймовірність дощу. Температура повітря у Києві вночі +3 +6 градусів, у денні години очікується +12 +15 градусів.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на день виборів, 21 квітня.

А також писали про те, що синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.