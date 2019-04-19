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Синоптики дали прогноз погоды в день выборов

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 12:51
Синоптики дали прогноз погоды в день выборов
Фото: Дождь в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В западных областях и в Киеве ожидают кратковременные дожди и грозы

В воскресенье, 21 апреля, когда в Украине состоится второй тур президентских выборов 2019, ожидается погода без осадков, только на Западе и в Киеве дожди. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"В большинстве областей 21 апреля осадков не ждем, только в западных областях, Житомирской и Киевской - небольшой кратковременный дождь, местами грозы", - сказала она.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается умеренный ветер восточного и юго-восточного направления. Температура ночью 1-6 градусов тепла, в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. Днем температура 11-16 градусов тепла, на Закарпатье - 15-20 градусов.

"На Киевщине местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 13-16 градусов", - сказала синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 22 апреля, ожидается теплая погода без осадков", - добавила она.

Напомним, в первом туре выборов, которые состоялись 31 марта, явка составила 63%. По прогнозу КМИС, во втором туре, который ЦИК назначил на 21 апреля, явка ожидается чуть меньше, - около 55%.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.

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