Возможно Бог через святого сотворит чудо? В ПЦУ сделали странное заявление

Почетный Патриарх Филарет (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Евстратий Зоря сделал заявление о патриархе Филарете

Спикер Православной церкви Украины Евстратий Зоря заявил, что намерен помолиться за то, чтобы к Почетному Патриарху Филарету пришел Святой Николай. Об этом архиепископ написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отметил Евстратий Зоря, 90-летний Почетный Патриарх Филарет никого не хочет слушать, кроме себя самого. Он надеется, что молитва Святому Николаю Чудотворцу поможет Филарету.

"Помолюсь, чтобы и к Почетному Патриарху Филарету пришел святой Николай. Тот самый, святой. Потому что кажется, только лишь подобный голос имеет надлежащую силу, чтобы быть услышанным от того, кто уже никого, кроме себя, кажется не хочет слышать. Может Бог через святого сотворит чудо? Contra spem spero!" – написал Евстратий Зоря.

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Ранее Евстратий Зоря неоднократно заявлял, что у Почетного Патриарха Филарета сильно пошатнулось здоровье. Он отметил, что Филарет принимал какие-то препараты, которые только усугубили его состояние и именно этим объяснялись его странные высказывания.

Однако Почетный Патриарх Филарет заявил, что со здоровьем у него все в порядке, а все разговоры об этом – спекуляция.

"Хотят представить меня больным, выжившим из ума и поэтому отправить на покой, чтобы управлять церковью так, как они хотят. А точнее — так, как им скажут. Ради этого вся эта инсинуация — и о болезни, и о старчестве. Все направлено на одну цель — отправить патриарха Филарета на покой", - заявил Почетный Патриарх.