Посвящение демону: в ПЦУ высказались о красной нити на запястье

В ПЦУ рассказали о красной нити на запястье (коллаж: РБК-Украина)

В ПЦУ рассказали о том, можно ли носить красную нить на запястье

Православная церковь Украины рассказала, помогает ли красная нитка, завязанная на запястье, от сглаза, порчи и всякого зла. Такое заявление появилось на Facebook-странице ПЦУ.

По мнению служителей церкви, человек из-за испытаний и препятствий часто сбивается с истинного пути и тогда он становится уязвим для разного рода суеверий и соблазнов. Именно маловерие заставляет его полагать надежду на нечто вымышленное.

Одним из таких суеверий, которое вредит духовной жизни, и является предрассудок связанный с красной нитью. Этот оберег якобы должен защищать человека от от зла, сглаза, болезней или других напастей.

В ПЦУ утверждают, что после таинства Крещения на человека надевают нательный крест, который является единственным "знаком божьей защиты и благодати, что сопровождает верующего человека на протяжении всей его земной жизни".

Кроме того, в церкви рассказали, что это всего лишь нить. И человек на протяжении жизни ежедневно носит одежду, состоящую из нитей разного, в том числе и красного, цвета.

"Но это всего-навсего нити, ткань, внешняя одежда, это материальная, созданная человеком вещь, которая есть тленной", - сказано в сообщении.

Также в ПЦУ рассказали, что традиция завязывания красной нити на запястье не имеет ничего общего с суевериями христианства и берет начало от установок толкователей мистическо-философского учения каббалы, а также некоторых верований индусов. Такая нить вязалась родителями или жрецы вязали ее детям в в знак посвящения Ваалу, который к тому же является божеством-демоном.

В ПЦУ рассказали о красной нити на запястье (скрин: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)