Возьмите зонт: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине во вторник, 9 апреля, в большинстве регионов ожидается благоприятной, однако синоптики предупреждают о том, что в нескольких областях пройдут дожди и опуститься температура воздуха на несколько градусов. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода на востоке страны будет ясной и сухой. Ночью от +6 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +16 +18 градусов, в Днепре столбики термометров днем покажут +20 градусов.

В южных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью от +6 до +9 градусов. Днем потеплеет до +18 +20 градусов, в Николаеве до +22 градусов.

В Крыму тепло и сухо. Ночью +7 +9 градусов, днем столбики термометров покажут +20 +22 градуса.

На севере страны без существенных осадков, облачно. Ночью +7 +9 градусов, днем потеплеет до +17 +19 градусов.

Дожди ожидаются по всем западным областям. Также непогода захватит Житомирскую и Винницкую область. Ночью в регионе от +5 до +9 градусов, без осадков. Днем пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается от +13 до +16 градусов, местами даже +12 +14 градусов.

В центральной части Украины облачно, но без существенных осадков. Ночью от +7 до +9 градусов, днем ожидается от +17 до 20 градусов.

В столице 9 апреля без осадков, облачно с прояснениями. Ночью +8 +10 градусов, днем столбики термометров покажут +17 +19 градусов.

Погода в Украине 9 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала украинцам неутешительный прогноз погоды на ближайшую неделю.

А также рассказывали о том, что синоптики спрогнозировали в Украине аномальную жару и сообщили, что весна наступает слишком быстро.