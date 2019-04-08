Погода в Украине: синоптик дала неутешительный прогноз на неделю

Погода в Украине с 9 по 11 апреля - синоптик предупредила о дождях (фото: pixabay.com)

Погода в Украине принесет дожди в некоторых областях

Погоду в Украине во вторник, 9 апреля, ожидают некоторые изменения. По словам Наталки Диденко некоторые области накроют дожди и незначительное похолодание. Об этом синоптик написала на своей Facebook-странице.

По словам Диденко, атмосферный фронт нависнет над западными областями. Станет немного прохладнее, сравнительно с сегодняшним днем. Температура воздуха здесь будет колебаться в пределах +10... +14 градусов.

Традиционно теплее будет в Закарпатской области.

"На Закарпатье все равно будет теплее, плюс начало цвета весеннего. Райское время для посещения термических вод", - сообщила Наталка Диденко.

На остальной территории Украины осадки не предвидятся. Погода будет теплой и комфортной: завтра днем от +14 до +20 градусов тепла.

Погода в Украине с 9 по 11 апреля - синоптик предупредила о дождях (фото: pixabay.com)

В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет теплая замечательная комфортная погода, температура воздуха завтра предполагается от +14 до +20 градусов.

В Киеве во вторник будет тепло, без осадков. Температура воздуха до +18 градусов. Вечером возможен небольшой дождь.

В среду, по прогнозу Наталки Диденко, погода существенно не изменится.

А вот в четверг ожидаются дожди.

"А пока что наслаждаемся самой комфортной и самой нежной погодой в году", - советует синоптик.

Погода в Украине с 9 по 11 апреля - синоптик предупредила о дождях (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали, что в Украину идет теплая погода, которая продержится ближайшие дни. Хотя с 21 апреля она может ощутимо испортиться.

К слову, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.