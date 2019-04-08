Візьміть парасольку: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, в більшості регіонів очікується сприятливою, проте синоптики попереджають про те, що в кількох областях пройдуть дощі і знизиться температура повітря на кілька градусів. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода на сході країни буде ясною і сухою. Вночі від +6 до +8 градусів. Вдень повітря прогріється до +16 +18 градусів, у Дніпрі стовпчики термометрів вдень покажуть +20 градусів.

У південних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі від +6 до +9 градусів. Вдень потеплішає до +18 +20 градусів, у Миколаєві до +22 градусів.

У Криму тепло і сухо. Вночі +7 +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +20 +22 градуси.

На півночі країни без істотних опадів, хмарно. Вночі +7 +9 градусів, вдень потеплішає до +17 +19 градусів.

Дощі очікуються по всіх західних областях. Також негода захопить Житомирську і Вінницьку область. Вночі від +5 до +9 градусів, без опадів. Вдень пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря очікується від +13 до +16 градусів, місцями навіть +12 +14 градусів.

В центральній частині України хмарно, але без істотних опадів. Вночі від +7 до +9 градусів, вдень очікується від +17 до 20 градусів.

У столиці 9 квітня без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі +8 +10 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +17 +19 градусів.

Погода в Україні 9 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала українцям невтішний прогноз погоди на найближчий тиждень.

А також розповідали про те, що синоптики спрогнозували в Україні аномальну спеку і повідомили, що весна наступає дуже швидко.