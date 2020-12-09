Возле Закарпатья нашли кельтскую фигурку с золотыми глазами: фото уникального артефакта

Археологи обнаружили кельтскую бронзовую статуэтку с золотыми глазами возле Закарпатья. Уникальная находка относится к периоду так называемой латенской культуры - археологическая культура кельтских племен Европы железного век).

Как рассказала археолог Мария Худакова, фигурку обнаружили в селе Яновце в округе Попрад в Словакии. Об этом передает Mukachevo.net.

Это историческая местность известна с 19 века, однако еще не была систематически исследована.

Обнаруженные артефакты представили в музее Спиша в Спишской Новой Веси.

"Найдено более 800 объектов из разных периодов. Большинство находок датируются периодом Латен. В основном это кельтские монеты, бронзовые пряжки и другие части одежды, изделия из глины - керамика, стеклянные бусины и браслеты", - уточнила Худакова.

По ее словам, значительной находкой является бронзовая статуэтка с изображением обнаженного мужчины. На его шее видно типичное украшение этого периода - платок.

Археологи нашли кельтскую статуэтку с золотыми глазами не далеко от Закарпатья (фото: mukachevo.net)

"Находка исключительна своим реалистичным изображением человека и золотыми глазами", - рассказала археолог.

Также она добавила, что находка станет доступной для общественности в рамках новой выставки, которую музей откроет в следующем году.

Латенская культура Закарпатья III-I вв. до н.э. составляла важную связующее звено между кельтами Центральной Европы и давним населением, которое проживало на север и восток от Карпат.

Латенскую культуру Верхнего Потисья связывают с племенным группировкам анартив, часть которого занимала территорию современной Закарпатской области Украины. В литературе существуют упоминания о примерно 40 поселений латенской культуры на Закарпатье.

Возле Закарпатья обнаружили кельтские артефакты (фото: mukachevo.net)

Кельтское поселок (опидум) расположено на северо-западной окраине современного города Мукачево, на склонах двух невысоких гор - Галиш и Ловачка. Здесь были найдены сыродутные железоплавильные горны, рядом с которыми - много шлаков и остатков древесного угля. В опидуме кроме оружия производили также серебряные монеты, фибулы, ювелирные украшения.

Крупнейшим из кельтских металлургических центров Закарпатья является опидум на окраине современного села Новое Клиновое Виноградовского района, расположенное на расстоянии около 30 км от опидума Галиш-Ловачка. Здесь были найдены почти 150 железоплавильных горнов, расположенных "гнездами" по 40-50 штук.

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