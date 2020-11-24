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В Украине на дне Днепра обнаружили уникальную находку: в мире таких единицы

Запорожье, Вторник 24 ноября 2020 20:07
В Украине на дне Днепра обнаружили уникальную находку: в мире таких единицы
На дне Днепра археологи нашли уникальный пушечный лафет (фото: ostriv.org)
Автор: Роман Мирончук

Под Запорожьем археологи обнаружили уникальную находку

На дне реки Днепр в Запорожской области археологи обнаружили уникальный 4,4 метровый дубовый лафет для большой полевой пушки. Это первая находка такого типа в Украине.

Окованный железом лафет был обнаружен на глубине 9,8 метров чуть ниже Хортицы. Предварительно находка датируется 17-18 веками. Об этом сообщает Национальный заповедник "Хортица".

В Украине на дне Днепра обнаружили уникальную находку: в мире таких единицы

На дне Днепра археологи нашли уникальный пушечный лафет (фото: ostriv.org)

По словам сотрудника заповедника Валерия Нефедова, такой лафет использовался с мощной пушкой калибра до 32 фунтов. С помощью данного оружия воины штурмовали крепости и города.

В Украине на дне Днепра обнаружили уникальную находку: в мире таких единицы

На дне Днепра археологи нашли уникальный пушечный лафет (фото: ostriv.org)​​​​​​​​​​​​​​

В Украине подобных находок еще не было. Очень малое количество подобных лафетов находятся в некоторых музеях мира.

В Украине на дне Днепра обнаружили уникальную находку: в мире таких единицы

На дне Днепра археологи нашли уникальный пушечный лафет (фото: ostriv.org)​​​​​​​​​​​​​​

Лафет обнаружили во время гидроархеологических исследований. На поверхности дна Днепра выступала лишь небольшая часть этого лафета и археологи сначала подумали, что это фрагмент борта корабля или какая-то деталь.

В Украине на дне Днепра обнаружили уникальную находку: в мире таких единицы

На дне Днепра археологи нашли уникальный пушечный лафет (фото: ostriv.org)​​​​​​​

Но потом стало понятно, что это что-то древнее. При более детальном исследовании выяснилось, что археологи нашли лафет.

Напомним, на Хортице археологи обнаружили уникальное захоронение скифского воина, возраст которого составляет примерно 2,5 тысячи лет.

Ранее археологи нашли на дне Черного моря затопленный город. Это поселение построили около 6 000 лет назад.

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