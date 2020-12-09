Біля Закарпаття знайшли кельтську фігурку з золотими очима: фото унікального артефакту

Археологи виявили кельтську бронзову статуетку з золотими очима біля Закарпаття. Унікальна знахідка належить до періоду так званої латенської культури - археологічна культура кельтських племен Європи залізного століття.

Як розповіла археолог Марія Худакова, фігурку виявили в селі Яновце в окрузі Попрадд у Словаччині. Про це передає Mukachevo.net.

Ця історична місцевість відома ще з 19 століття, проте ще не була систематично досліджена.

Виявлені артефакти представили у музеї Спіша у Спішській Новій Весі.

"Знайдено понад 800 об'єктів з різних періодів. Більшість знахідок датуються періодом Латен. В основному це кельтські монети, бронзові пряжки та інші частини одягу, вироби з глини - кераміка, скляні намистини та браслети", - уточнила Худакова.

За її словами, найзначнішою знахідкою є бронзова статуетка із зображенням оголеного чоловіка. На його шиї видно типову прикрасу цього періоду - хустку.

Археологи знайшли кельтську статуетку з золотими очима не далеко від Закарпаття (фото: mukachevo.net)

"Знахідка виняткова своїм реалістичним зображенням людини та золотими очима", - розповіла археолог.

Також вона додала, що знахідка стане доступною для громадськості в рамках нової виставки, яку музей відкриє в наступному році.

Латенська культура Закарпаття ІІІ-І ст. до н.е. становила важливу сполучну ланку між кельтами Центральної Європи й давнім населенням, яке проживало на північ і схід від Карпат.

Латенскую культуру Верхнього Потисся пов'язують із племінним угрупованням анартив, частину якого займала територію сучасної Закарпатської області України. У літературі існують згадки про приблизно 40 поселень латенской культури на Закарпатті.

Біля Закарпаття виявили кельтські артефакти (фото: mukachevo.net)

Кельтське селище (опідум) розташоване на північно-західній околиці сучасного міста Мукачеве, на схилах двох невисоких гір - Галіш та Ловачка. Тут знайдені сиродутні залізоплавильні горни, поруч з якими - багато шлаків і залишків деревнього вугілля. У опідумі окрім зброї виробляли також срібні монети, фібули, ювелірні прикраси.

Найбільшим з кельтських металургійних центрів Закарпаття є опідум на околиці сучасного села Нове Клинове, Виноградівського району, розташоване на відстані близько 30 км від опідума Галіш-Ловачка. Тут знайдені майже 150 залізоплавильних горнів, розташованих "гніздами" по 40-50 штук.

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