Возле одной из украинских больниц заметили скорпиона: сбежал в щель в стене

Люди успели снять на камеру опасное членистоногое, пока оно не скрылось в щели ближайшего здания.

"В основном скорпионы не нападают на людей, если на них случайно не наступить, например. Если вас таки ужалил скорпион, немедленно обратитесь к врачу", — напомнили в сообщении.

В Кривом Роге заметили скорпиона

Для справки

Скорпионы - отряд членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Исключительно наземные формы, которые встречаются лишь в жарких странах. Всего известно около 1750 видов скорпионов, но яд только около 25 из них может погубить человека.

Многие люди ошибочно считают, что скорпион - представитель насекомых. Причинами этому могут быть: схожесть размеров, окраса, похожий рацион. Но несмотря на все эти схожести, скорпион относится к классу паукообразных. А пауки, как известно, не насекомые.