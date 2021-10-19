Возле очередной станции метро сносят МАФы. Уже известно, что будет вместо них (видео)

В Киеве продолжают активно сносить незаконные МАФы. 19 октября коммунальщики и работники городского благоустройства взялись расчищать территорию возле станции метро "Выставочный центр" - на проспекте Академика Глушкова.

Вот так сносят МАФы у станции метро "Выставочный центр", которые там, такое впечатление, были все время:



"Прямо сейчас был начат масштабное демонтаж, к которому мы долго готовились. Речь идет о локации напротив ВДНГ, где годами стояли более 40 временных сооружений. Продолжаем комплексный и локационный подход к очистке города от незаконных построек", - написал Ткаченко.

Что же будет вместо МАФов? По словам чиновника, вместо этих малых архитектурных форм "будет благоустройство с зелеными насаждениями".

У ВДНГ сносят МАФы (фото: instagram.com/varta_goloseevo)

Реакция киевлян на демонтаж МАФов напротив ВДНГ

Большинство жителей Голосеевского района столицы поддерживает решение местных властей снести "ларьки".

Наконец-то. Надоели эти помойные хижины

Засилье этих собачьих будок везде уже задолбало

Тепер на Atlas Weekend можна буде нормально пройти

Наконец-то! Это был такой треш пройти к ВДНГ от метро - МАФы, несанкционированная торговля... Нужно с полицией сотрудничать, чтобы приезжали и гоняли торгашей с конфискацией.

Чудова новина!

Территория возле метро до сегодня выглядела примерно так (Google Maps)