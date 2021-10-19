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Возле очередной станции метро сносят МАФы. Уже известно, что будет вместо них (видео)

Новина українською →
Киев, Вторник 19 октября 2021 12:59
Возле очередной станции метро сносят МАФы. Уже известно, что будет вместо них (видео) МАФы сносят возле станции метро "Выставочный центр" в Киеве
Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве продолжают активно сносить незаконные МАФы. 19 октября коммунальщики и работники городского благоустройства взялись расчищать территорию возле станции метро "Выставочный центр" - на проспекте Академика Глушкова.

Видео этого процесса показал в своем Facebook директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

Вот так сносят МАФы у станции метро "Выставочный центр", которые там, такое впечатление, были все время:


"Прямо сейчас был начат масштабное демонтаж, к которому мы долго готовились. Речь идет о локации напротив ВДНГ, где годами стояли более 40 временных сооружений. Продолжаем комплексный и локационный подход к очистке города от незаконных построек", - написал Ткаченко.

Что же будет вместо МАФов? По словам чиновника, вместо этих малых архитектурных форм "будет благоустройство с зелеными насаждениями".

Возле очередной станции метро сносят МАФы. Уже известно, что будет вместо них (видео)

У ВДНГ сносят МАФы (фото: instagram.com/varta_goloseevo)

Реакция киевлян на демонтаж МАФов напротив ВДНГ

Большинство жителей Голосеевского района столицы поддерживает решение местных властей снести "ларьки".

  • Наконец-то. Надоели эти помойные хижины
  • Засилье этих собачьих будок везде уже задолбало
  • Тепер на Atlas Weekend можна буде нормально пройти
  • Наконец-то! Это был такой треш пройти к ВДНГ от метро - МАФы, несанкционированная торговля... Нужно с полицией сотрудничать, чтобы приезжали и гоняли торгашей с конфискацией.
  • Чудова новина!

Возле очередной станции метро сносят МАФы. Уже известно, что будет вместо них (видео)Возле очередной станции метро сносят МАФы. Уже известно, что будет вместо них (видео)Возле очередной станции метро сносят МАФы. Уже известно, что будет вместо них (видео)

Территория возле метро до сегодня выглядела примерно так (Google Maps)

Ранее мы писали, что в столице полностью "зачистили" знаменитый рынок "Юность".

Также недавно стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве.

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