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Біля чергової станції метро зносять МАФи. Вже відомо, що буде замість них (Відео)

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 12:59
Біля чергової станції метро зносять МАФи. Вже відомо, що буде замість них (Відео) МАФи зносять біля станції метро "Виставковий центр" у Києві
Автор: Дмитрий Войналович

У Києві продовжують активно зносити незаконні МАФи. 19 жовтня комунальники та працівники міського благоустрою взялися розчищати територію біля станції метро "Виставковий центр" - на проспекті Академіка Глушкова.

Відео цього процесу показав у своєму Facebook директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.

Ось так зносять МАФи біля станції метро "Виставковий центр", які там, таке враження, були весь час:


"Прямо зараз було розпочато масштабний демонтаж, до якого ми довго готувалися. Йдеться про локацію навпроти ВДНГ, де роками стояли понад 40 тимчасових споруд. Продовжуємо комплексний і локаційний підхід до очищення міста від незаконних будівель", - написав Ткаченко.

Що ж буде замість МАФів? За словами чиновника, замість цих малих архітектурних форм "буде благоустрій із зеленими насадженнями".

Біля чергової станції метро зносять МАФи. Вже відомо, що буде замість них (Відео)

Біля ВДНГ зносять МАФи (фото: instagram.com/varta_goloseevo)

Реакція киян на демонтаж МАФів навпроти ВДНГ

Більшість жителів Голосіївського району столиці підтримують рішення місцевої влади знести "ларьки".

  • Нарешті. Набридли ці помийні хижі
  • Засилля цих собачих будок скрізь вже задовбало
  • Тепер на Atlas Weekend можна буде нормально пройти
  • Нарешті! Це був такий треш пройти до ВДНГ від метро - МАФи, несанкціонована торгівля... Потрібно з поліцією співпрацювати, щоб приїжджали і ганяли торгашів з конфіскацією.
  • Чудова новина!

Біля чергової станції метро зносять МАФи. Вже відомо, що буде замість них (Відео)Біля чергової станції метро зносять МАФи. Вже відомо, що буде замість них (Відео)Біля чергової станції метро зносять МАФи. Вже відомо, що буде замість них (Відео)

Територія біля метро до сьогодні виглядала приблизно так (Google Maps)

Раніше ми писали, що в столиці повністю "зачистили" знаменитий ринок "Юність".

Також нещодавно стало відомо, що побудують на місці Деміївського ринку в Києві.

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