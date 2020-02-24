Возле метро Киева произошло серьезное ЧП из-за ливня (видео)

Возле метро Киева случилось чрезвычайное происшествие из-за ливня, который накрыл столицу в ночь с 23 на 24 февраля. Все подробности инцидента - в материале Styler.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, что неподалеку от станции метро "Сырец" из-под земли мини-фонтаном хлещет грязная вода.

При этом "разлив" произошел на проезжей части утром понедельника, из-за чего автомобилям пришлось пробираться по лужам.

"Вблизи со станцией метро Сырец из подземелья побежала водичка. Местные говорят, что так происходит частенько, когда осадки чуть больше норм", - сказано в сообщении "Киев Оперативный".

Возле метро Киева Сырец прорвало воду (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети уже успели окрестить сегодняшнее происшествие "гейзером", и не преминули вспомнить о Владимире Кличко.

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Стоит отметить, что ливневки не справились с непогодой и на улице Брожко в Голосеевском районе столицы. Автомобилисты добирались на работу вплавь.

Киев залило дождем (видео: facebook.com/KyivOperativ)