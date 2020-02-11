В Киеве хотят переименовать станцию метро: что известно

В Киеве хотят переименовать станцию метро (фото: РБК-Украина)

Одну из станций Киевского метрополитена хотят переименовать

Одну из станций метро Киева хотят переименовать. Речь идет о станции "Дорогожичи" на зеленой ветке метрополитена. С такой инициативой обратились к киевским властям в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".

В центре хотят присвоить станции на Сырецко-Печерской линии название "Бабий Яр". Причем все расходы по финансированию мероприятия готов взять на себя благотворительный фонд организации.

"Такая инициатива общественной организации связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр - места памяти, где в 1941-1943 гг. произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста", - говорится в сообщении центра.

На странице организации в Facebook появилось фото, как будет выглядеть логотип непосредственно на станции метрополитена.

В Киеве хотят переименовать станцию метро "Дорогожичи" (фото: facebook.com/babynyar.memorial)

Кроме прочего, организация планирует построить на территории Бабьего Яра Мемориальный центр, в который войдут музейная, образовательная, научно-исследовательская части и сам мемориал.

Такие изменения, по мнению инициаторов, помогут упростить навигацию для туристов, которые хотят посетить место страшной трагедии. Кроме того, этот шаг станет и данью памяти и уважения героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой страшной трагедии.