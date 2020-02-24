Біля метро Києва сталася серйозна НП через зливу (відео)

Біля метро Києва сталася надзвичайна подія через зливу, що накрила столицю в ніч з 23 на 24 лютого. Всі подробиці інциденту - в матеріалі Styler.

У мережі з'явився відеозапис, на якому видно, що неподалік від станції метро "Сирець" з-під землі міні-фонтаном б'є брудна вода.

При цьому "розлив" стався на проїжджій частині вранці понеділка, через що автомобілям довелося пробиратися по калюжах.

"Поблизу зі станцією метро Сирець з підземелля побігла водичка. Місцеві кажуть, що так відбувається частенько, коли опади трохи більше норм", - сказано в повідомленні "Київ Оперативний".

Біля метро Києва Сирець прорвало воду (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі вже встигли охрестити сьогоднішню подію "гейзером", і не забули згадати про Володимира Кличка.

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Варто відзначити, що дощова каналізація не впоралася з негодою і на вулиці Брожка в Голосіївському районі столиці. Автомобілісти діставалися на роботу вплав.

Київ залило дощем (відео: facebook.com/KyivOperativ)