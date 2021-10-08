Возле Львова "скорая" сбила пешехода на переходе: момент ДТП попал на видео

Возле Львова автомобиль "скорой помощи" сбил пешехода, который переходил дорогу по переходу на автодороге "Киев-Чоп", недалеко от села Солонка. Момент ДТП снял регистратор другого участника дорожного движения, который проезжал мимо.

Как видно на видео, карета экстренки не притормозила перед пешеходным переходом, по которому в это время шел мужчина.

Сразу после наезда водитель "скорой" остановил машину, и медики поспешили к пострадавшему, чтобы оказать помощь.

Сам инцидент произошел в четверг днем.

Как уточнили 8 октября в пресс-службе полиции Львовской области, пострадавший - 33-летний житель города Новый Раздел - в результате ДТП получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Теперь 64-летнему водителю "скорой помощи" грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Детали и все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Видео: возле Львова карета "скорой" сбила мужчину на переходе