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Возле Львова "скорая" сбила пешехода на переходе: момент ДТП попал на видео

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Львовская область, Пятница 08 октября 2021 16:02
Возле Львова "скорая" сбила пешехода на переходе: момент ДТП попал на видео Фото: автомобиль "скорой помощи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Возле Львова автомобиль "скорой помощи" сбил пешехода, который переходил дорогу по переходу на автодороге "Киев-Чоп", недалеко от села Солонка. Момент ДТП снял регистратор другого участника дорожного движения, который проезжал мимо.

Кадры опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем Facebook.

Как видно на видео, карета экстренки не притормозила перед пешеходным переходом, по которому в это время шел мужчина.

Сразу после наезда водитель "скорой" остановил машину, и медики поспешили к пострадавшему, чтобы оказать помощь.

Сам инцидент произошел в четверг днем.

Как уточнили 8 октября в пресс-службе полиции Львовской области, пострадавший - 33-летний житель города Новый Раздел - в результате ДТП получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Теперь 64-летнему водителю "скорой помощи" грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Детали и все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Видео: возле Львова карета "скорой" сбила мужчину на переходе

Ранее сообщалось, что на днях под Львовом перевернулась цистерна с химикатами, и в результате ДТП вещество разлилось на дорожное полотно, а водитель грузовика получил химический ожог.

Также мы писали о том, что в сентябре в Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода.

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