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Под Львовом перевернулась цистерна с химикатами: фото с места ЧП

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Львовская область, Среда 06 октября 2021 15:07
Под Львовом перевернулась цистерна с химикатами: фото с места ЧП Коллаж РБК-Украина: автоцистерна с химвеществом попала в ДТП под Львовом
Автор: Владимир Костырин

Под Львовом на автодороге Ковель-Жовква опрокинулась цистерна Reno-Premium, которая перевозила каустическую соду, и в результате ДТП химическое вещество разлилось на дорожное полотно, а водитель грузовика получил химический ожог.

Об этом 6 октября передали в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Инцидент произошел возле города Великие Мосты в Червоноградском районе во вторник вечером, около 21:45.

На место ЧП вызвали спасателей, которые ликвидировали последствия разгерметизации и опрокидывания цистерны с химикатами.

Ко времени прибытия пожарно-спасательных подразделений водителя грузовика с химическим ожогом левой стопы медики "скорой" доставили в Червоноградскую центральную горбольницу.

Под Львовом перевернулась цистерна с химикатами: фото с места ЧП

Под Львовом перевернулась цистерна с каустической содой (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Отмечается, что пострадавший мужчина 1971 года рождения после осмотра от госпитализации отказался.

"Чтобы предотвратить значительное испарение вещества, спасатели в специальных защитных костюмах проводили работы по осаждению облака с парами, которые выходили из цистерны", - рассказали в ГСЧС.

Что стало причиной происшествия, а также все обстоятельства - в настоящее время выясняются.

Под Львовом перевернулась цистерна с химикатами: фото с места ЧППод Львовом перевернулась цистерна с химикатами: фото с места ЧП

Под Львовом перевернулась цистерна с химическим веществом (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Напомним, в начале 2021-го на заводе в Калуше произошел выброс химикатов, и в результате ЧП был травмирован человек.

Также мы писали о том, что в декабре 2019 года под Черкассами попал в ДТП грузовик с химикатами и перевернулся, в результате произошла утечка вещества из цистерны.

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