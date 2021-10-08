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Біля Львова "швидка" збила пішохода на переході: момент ДТП потрапив на відео

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Львівська область, П'ятниця 08 жовтня 2021 16:02
Біля Львова "швидка" збила пішохода на переході: момент ДТП потрапив на відео Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Біля Львова автомобіль "швидкої допомоги" збив пішохода, який переходив дорогу по переходу на автодорозі "Київ-Чоп", недалеко від села Солонка. Момент ДТП зняв реєстратор іншого учасника дорожнього руху, який проїжджав повз.

Кадри опублікував депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у своєму Facebook.

Як видно на відео, карета екстренки не пригальмувала перед пішохідним переходом, по якому в цей час йшов чоловік.

Відразу після наїзду водій "швидкої" зупинив машину, і медики поспішили до потерпілого, щоб надати допомогу.

Сам інцидент стався в четвер вдень.

Як уточнили 8 жовтня в прес-службі поліції Львівської області, потерпілий - 33-річний житель міста Новий Розділ - в результаті ДТП отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч .1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК. Тепер 64-річному водієві "швидкої допомоги" загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Деталі та всі обставини інциденту встановлюються.

Відео: біля Львова карета "швидкої" збила чоловіка на переході

Раніше повідомлялося, що днями під Львовом перекинулася цистерна з хімікатами, і в результаті ДТП речовина розлилася на дорожнє полотно, а водій вантажівки отримав хімічний опік.

Також ми писали про те, що у вересні в Одесі трамвай зійшов з рейок і збив пішохода.

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