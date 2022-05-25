Біля Львова відкриють перший немодульний будинок для переселенців: як він виглядає

Перший немодульний будинок для вимушених переселенців відкриють у селі Великі Грибовичі біля Львова. Його обладнають на території Народного дому.

Як виглядає цей будинок і скільки людей там можна буде розмістити, розповіли в " Львівська громада. Агломерація ".

У Великих Грибовичах на базі Народного дому відкриють тимчасовий притулок для вимушених переселенців. Це буде перший проєкт на території Львівської області такого зразка.

Для реалізації місто отримало першу благодійну допомогу від Федеральної німецької компанії GIZ, яка допомагає Україні за дорученням уряду Німеччини.

Будівництво цього Народного дому почалося ще у 2006 році, але з різних причин його так і не закінчили й готовність цієї будівлі становила 80-90%.

До війни будівлю планували не тільки добудувати, а й зробити більш сучасним, комфортним. Планувалося розмістити там культурні та освітні організації.

Зараз вирішили віддати будівлю для більш нагальних потреб - забезпечити житлом вимушено переміщених українців. Загальна площа цієї будівлі - 1357,4 кв. м.

"Йдеться про можливість облаштування гідних умов для одночасного проживання від 70 до 150 осіб (насамперед матерів з дітьми). У будинку є 17 кімнат по 20 кв.м, одна кімната 78 кв. м, одне приміщення 205 кв. м (тут можна облаштувати місце для відпочинку, їдальню і кухню).

Без істотних перепланувань можна облаштувати 8 душових і 10 туалетних кабін, 2 кімнати для прання і сушіння одягу. Що важливо, в будинку можна встановити палетний котел", - підкреслив директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.

Для введення в експлуатацію в бюджеті Львова планували виділити близько 8 млн гривень, але в умовах війни для міста ця сума стала непідйомною. Благодійна допомога допоможе на 50% перекрити необхідні витрати на перепланування та завершення будівництва.

Після перемоги Народний дім знову віддадуть під заплановані потреби - різні секції та гуртки, ЦНАП, офіси.