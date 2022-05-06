Свет, вода и питание: как выглядит модульный городок для переселенцев во Львове (фото)

Во Львове открыли уже второй модульный городок для вынужденно перемещенных лиц. В этих городках смогут временно проживать граждане, которые приехали из прифронтовых регионов. Во втором модульном городке 80 домиков и найти тут убежище смогут 320 людей.

Как выглядят эти домики, что есть в городке и какие там есть удобства – рассказали в Lviv.Media.

Все домики имеют необходимые инженерные коммуникации – воду, свет, канализацию. Жилье в этом модульном городке предоставляется в основном семьям с детьми, а также - с домашними животными.

В каждом домике установлена минимальная необходимая мебель – кровать, шкаф, стол, стулья. Отдельно – блоки с душевыми и умывальниками. Есть прачечная и столовая. Между домиками – лавочки, места для отдыха, детские площадки.

Большинство жителей этих городков пережили ужасы войны и бомбардировок. Сюда съехались люди из самых опасных сейчас регионов страны – в основном это женщины, дети и люди пожилого возраста.

В таких модульных городках переселенцы смогут жить как минимум до середины осени – до первых серьезных холодов.

Сейчас готовят к приему гостей третий такой модульный городок – на Сихове.

Галина заехала в модульный городок с дочкой и внуками сегодня. Месяц назад они прибыли во Львов из Попасной Луганской области. Несколько недель они жили в пункте приема беженцев и спали на матрасах, на полу.

"Моего города уже нет. Нам некуда возвращаться, негде жить. До этого мы жили в убежище, в центре Довженка на Сихове. Тут условия нас полностью удовлетворяют, разница есть. Теперь мы не будем спать на матрасах на полу, а будем иметь хоть небольшое, но собственное жилье и личное пространство", - рассказала женщина.

В первом таком модульном городке уже разместили более 300 человек. Там поставили 88 модульных домиков, санузлы, душевые комнаты, столовую и планируют поставить для жителей небольшой магазин.

Пока питание жителей модульного городка взяла на себя организация World Center Kitchen. А помогли с организацией модульного городка партнеры из Польши.

А вот еще один репортаж о жизни в модульном городке во Львове – от Марьяны Пьецух для "Громадське". Она вместе с сыном прожила в таком домике одни сутки и узнала все правила городка, чем обеспечивают жителей и насколько там удобно.