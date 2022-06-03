Возле Киевского моря сейчас очень опасно, из-за оккупантов продолжают гибнуть люди

Министр отметил, что в Киевском море после первого месяца широкомасштабной войны біли замечены и затопленные вражеские десантные корабли, и большое количество вертолетов, причем с боекомплектами.

"Есть подводные дроны, которые должны заниматься разминированием, фиксировать, находить", - говорит он.

Так, со дна Киевского моря уже подняли остатки техники оккупантов, но все еще в воде остается большое количество боеприпасов - они продолжают нести опасность.

Глава МВД уточнил, что сейчас проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей, и уже проведено оперативное разминирование более 2,7 миллиона гектар.

"Для сравнения, нам нужно обработать еще более 30 млн. га", - отметил Монастырский.

Чиновник подчеркнул, что уже есть трагические случаи подрывов людей на взрывоопасных предметах. В течение мая было зафиксировано 15 таких случаев.