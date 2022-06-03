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Возле Киевского моря сейчас очень опасно, из-за оккупантов продолжают гибнуть люди

Фото: из Киевского водохранилища подняли сбитый российский вертолет (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Жителей и гостей Киева и области предупреждают о серьезной опасности около водохранилища в каскаде на реке Днепр, известном как Киевское море. Там все еще остается огромное количество российских мин, боекомплектов, взрывчатки, и зафиксированы трагические случаи подрыва людей около водоема.

Об этом рассказал глава МВД Украины Денис Монастырский на брифинге.

Министр отметил, что в Киевском море после первого месяца широкомасштабной войны біли замечены и затопленные вражеские десантные корабли, и большое количество вертолетов, причем с боекомплектами.

"Есть подводные дроны, которые должны заниматься разминированием, фиксировать, находить", - говорит он.

Так, со дна Киевского моря уже подняли остатки техники оккупантов, но все еще в воде остается большое количество боеприпасов - они продолжают нести опасность.

Глава МВД уточнил, что сейчас проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей, и уже проведено оперативное разминирование более 2,7 миллиона гектар.

"Для сравнения, нам нужно обработать еще более 30 млн. га", - отметил Монастырский.

Чиновник подчеркнул, что уже есть трагические случаи подрывов людей на взрывоопасных предметах. В течение мая было зафиксировано 15 таких случаев.

Напомним, ранее мы писали, как не нарваться на снаряды и куда звонить при обнаружении мин и взрывчатки.

К слову, 2 июня со дна Киевского водохранилища подняли подбитый российский вертолет, который наши бойцы "приземлили" еще в начале полномасштабного вторжения. Его экипаж уже съели рыбы.

Добавим также, что на одесское побережье время от времени волны приносят российские морские мины, которые украинские взрывотехники и саперы периодически ликвидируют. Во время штормовой погоды таких мин может прибить к берегу сразу по несколько штук.

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Денис Монастырскийкиевское море