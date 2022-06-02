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Экипаж сожрали рыбы. Из Киевского водохранилища подняли сбитый вертолет оккупантов

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Четверг 02 июня 2022 14:00
Экипаж сожрали рыбы. Из Киевского водохранилища подняли сбитый вертолет оккупантов Фото: из Киевского водохранилища подняли сбитый вертолет оккупантов (фото wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области из водохранилища подняли подбитый российский вертолет. Он был "приземлен" еще в начале полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Север".

"Хотел прорваться в столицу, но пошел на дно Киевского моря: один из российских вертолетов, который приземлили военные 72 ОМБр им. Черных Запорожцев еще в начале полномасштабного вторжения России, подняли со дна водохранилища. Его экипаж уже съели рыбы. А остатки "техники" подсохли на солнце, и теперь хорошо видно "всю мощь второй армии мира",- пишет командование.

Возможно, это изображение на открытом воздухе

Фото: из Киевского водохранилища подняли сбитый вертолет оккупантов (фото wikipedia.org)

Напомним, РБК-Украина писало о боевых потерях России на 1 июня с начала полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.

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