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В Одесской области за двое суток уничтожили четыре плавающие мины

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Одесская область, Среда 01 июня 2022 17:54
В Одесской области за двое суток уничтожили четыре плавающие мины Фото: в Черном море за два дня уничтожили четыре морские мины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия продолжает минировать акватории Черного моря. За последние два дня ВМС обезвредили четыре плавающие мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Уже четвертую за двое суток сорванную морскую опасную находку обнаружено недалеко от одного из пляжей области. Специалистами корабельной подрывной команды Военно-Морских Сил мина взорвана прямо в море на безопасном расстоянии от берега", - говорится в сообщении.

По словам украинских бойцов, корабельная группировка врага в Черном море остается, однако активных движений не было зафиксировано.

Напомним, вчера мы сообщали, что шторм вынес на берег в Одесской области плавающую мину. Ее обезвредили военные.

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