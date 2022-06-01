В Одесской области за двое суток уничтожили четыре плавающие мины
Российская армия продолжает минировать акватории Черного моря. За последние два дня ВМС обезвредили четыре плавающие мины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Уже четвертую за двое суток сорванную морскую опасную находку обнаружено недалеко от одного из пляжей области. Специалистами корабельной подрывной команды Военно-Морских Сил мина взорвана прямо в море на безопасном расстоянии от берега", - говорится в сообщении.
По словам украинских бойцов, корабельная группировка врага в Черном море остается, однако активных движений не было зафиксировано.
Напомним, вчера мы сообщали, что шторм вынес на берег в Одесской области плавающую мину. Ее обезвредили военные.
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