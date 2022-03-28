Оккупанты минируют территорию Украины: как не нарваться на снаряды и куда звонить

Российские оккупанты начали минировать территорию Украины залповыми дистанционными системами. Также они оставляют взрывчатку в зданиях в той местности, которую покинули.

Что такое залповые дистанционные системы, где можно обнаружить мины и куда нужно обращаться – читайте в материале ниже.

Как сообщает уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, российские оккупанты начали минировать территории залповыми дистанционными системами. В частности, такие снаряды уже обнаружили в Харьковской области.

Залповые системы – это новая инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Она предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Машина работает по типу реактивной системы залпового огня, но вместо взрыва ракет – устанавливает много дистанционных мин.

Стоит отметить, что враг за короткое время может заминировать с помощью этой системы большие территории. Тем более, что оккупанты совершают такие минирования абсолютно бесконтрольно, независимо от места или территории боевых действий. И это становится угрозой в первую очередь для мирного населения.

Еще одно предупреждение о минировании сделали в Управлении государственной охраны Украины. Они призвали людей, которые возвращаются в свои населенные пункты, освобожденные от оккупантов, проявить максимум осторожности.

Дело в том, что российские военные могли заминировать административные здания – больницы, школы. Также есть данные о минировании тел погибших.

"Стало известно, что украинцы начали возвращаться в города, которые наши защитники освободили от оккупантов. Предупреждаем это опасно! В связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики, ЦПД при СНБО Украины в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин, мин-ловушек с растяжками, которые оставляют враги!" – сказано в сообщении.

Особенную осторожность стоит проявлять в тех местах, где шли уличные бои. Зафиксированы случаи минирования тел погибших.

"Помните: враг опасен и не отказывается от каких-либо способов нанести вред", - предупредили в Госохране.

Как вести себя на территории, где могут быть мины

В районах, где проходили боевые действия, а также в той местности, которая находится в непосредственной близости от таких районов – не отпускайте детей гулять без присмотра далеко от дома. Не выводите скот на пастбища, где могут быть мины.

Будьте максимально осторожны во время передвижения по городам, во время прогулок по лесам и паркам

На освобожденных территориях – не трогайте подозрительные предметы, не пытайтесь посетить здания без предварительной проверки, не трогайте тела погибших без предварительной проверки.

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