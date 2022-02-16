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Возле Чернобыля увидели уникальное животное: невероятное фото

Автор: Татьяна Самарук

Возле города Чернобыля сфотографировали уникальное животное. В частности, сотрудник заповедника увидел косулю кремового цвета.

Фото в Facebook опубликовал Сергей Домашевский.

"Вот такой кремовый экземпляр косули встретился мне сегодня. Окр. города Чернобыль, 16.02.2022", - говорится под фото.

Косуля кремового цвета в лесу возле Чернобыля (facebook.com/domashevsky)

Добавим, что в рацион косули входит зеленые листья, почки, кора, молодая хвоя, лишайники, она всеядна и неприхотлива.

К тому же в дикой природе косуля живет в смешанных и лиственных лесах и в лесостепях. В хвойных лесах они встречаются редко. Также животные избегают сплошных лесов и держатся полян и окрестностей лесов.

Продолжительность жизни европейской косули в дикой природе - до 12 лет.

В сети под фото пользователи с восторгом отреагировали на публикацию:

  • Интересно это радиация или совпадение;
  • Такой окрас встречается у животных;
  • Какая красивая;
  • Такой экземпляр. Красота!;
  • Класс! Я и обычных нечасто вижу, а тут такой экземпляр.

Ранее мы сообщали, что в Чернобыле показали "краснокнижную" птицу.

Также мы писали, что в Чернобыле у фото-ловушку попала маленькая, певчая птичка.

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Чернобыль