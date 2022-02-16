Возле Чернобыля увидели уникальное животное: невероятное фото

Возле города Чернобыля сфотографировали уникальное животное. В частности, сотрудник заповедника увидел косулю кремового цвета.
Фото в Facebook опубликовал Сергей Домашевский.
"Вот такой кремовый экземпляр косули встретился мне сегодня. Окр. города Чернобыль, 16.02.2022", - говорится под фото.
Добавим, что в рацион косули входит зеленые листья, почки, кора, молодая хвоя, лишайники, она всеядна и неприхотлива.
К тому же в дикой природе косуля живет в смешанных и лиственных лесах и в лесостепях. В хвойных лесах они встречаются редко. Также животные избегают сплошных лесов и держатся полян и окрестностей лесов.
Продолжительность жизни европейской косули в дикой природе - до 12 лет.
В сети под фото пользователи с восторгом отреагировали на публикацию:
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