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Біля Чорнобиля побачили унікальну тварину: неймовірне фото

Автор: Тетяна Самарук

Біля міста Чорнобиля сфотографували унікальну тварину. Зокрема, співробітник заповідника побачив козулю кремового кольору.

Фото у Facebook опублікував Сергій Домашевський.

"Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окр. міста Чорнобиль, 16.02.2022", - йдеться під фото.

Козуля кремового кольору у лісі біля Чорнобиля (facebook.com/domashevsky)

Додамо, що у раціон козулі входить зелене листя, бруньки, кора, молода хвоя, лишайники, вона всеїдна і невибаглива.

До того ж у дикій природі козуля живе в мішаних і листяних лісах і в лісостепах. У хвойних лісах вони зустрічаються рідко. Також тварини уникають суцільних лісів та тримаються галявин і околиць лісів.

Тривалість життя європейської козулі в дикій природі - до 12 років.

У мережі під фото користувачі з захватом відреагували на публікацію:

  • Цікаво це радіація чи збіг;
  • Такий окрас зустрічається у тварин;
  • Яка гарна;
  • Такий екземпляр. Краса!;
  • Клас! Я і звичайних не часто бачу, а тут такий екземпляр.

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобилі показали "червонокнижного" птаха.

Також ми писали, що у Чорнобилі у фото-пастку потрапила маленька, співоча пташка.

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Чорнобиль