Біля Чорнобиля побачили унікальну тварину: неймовірне фото

"Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окр. міста Чорнобиль, 16.02.2022", - йдеться під фото.

Козуля кремового кольору у лісі біля Чорнобиля (facebook.com/domashevsky)

Додамо, що у раціон козулі входить зелене листя, бруньки, кора, молода хвоя, лишайники, вона всеїдна і невибаглива.

До того ж у дикій природі козуля живе в мішаних і листяних лісах і в лісостепах. У хвойних лісах вони зустрічаються рідко. Також тварини уникають суцільних лісів та тримаються галявин і околиць лісів.

Тривалість життя європейської козулі в дикій природі - до 12 років.

У мережі під фото користувачі з захватом відреагували на публікацію: