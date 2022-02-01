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В Чернобыле в фото-ловушку попала маленькая, певчая птичка (фото)

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Чернобыль, Вторник 01 февраля 2022 13:13
В Чернобыле в фото-ловушку попала маленькая, певчая птичка (фото) В Чернобыле показали на фото зяблика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике зима в самом разгаре, но некоторые лесные обитатели совсем не боятся холода. К ним относится и маленькая певчая птица - зяблик.

Ее фото опубликовали на официальной странице заповедника в Facebook.

"Зимой эта небольшая, привычная на заповедной территории певчая птичка, чаще мигрирует куда-то южнее. Но некоторые зяблики задерживаются. Именно такого представителя семьи вьюрковых и поймали в объектив фотокамеры", - написали под снимком.

Отмечается, что эти птицы легче переносят холод по сравнению с другими перелетными птицами. Когда мороз сильно усиливается - они перемещаются южнее.

В Чернобыле в фото-ловушку попала маленькая, певчая птичка (фото)В Чернобыле на фото показали зяблика (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно нам о зяблике

Название "зяблик" происходит от устаревшего слова зябнуть – "мерзнуть", "чувствовать холод". Она связана с наблюдаемой способностью зяблика лучше переносить холод по сравнению с другими перелетными птицами.

Интересно, что зяблики часто полигамны – оплодотворив одну самку, самец может связываться и с другой. Хотя в заботе о птенцах большее участие принимают самки, самцы также приобщаются к вскармливанию (даже если птенцы — потомство другого самца), охраняют территорию, предупреждают о присутствии хищника.

Зяблик гнездится и мигрирует по всей территории Украины, регулярно зимует на юге и в Закарпатье, отдельные особи и группы птиц зимой встречаются на остальной территории страны.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали птицу, ночующую в сугробах.

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