В Чернобыле показали "краснокнижную" птицу: редкий гость в регионе (фото)

В Чернобыльском заповеднике увидели редкую для этих территорий птицу. Это гоголь, который занесен в Красную книгу Украины.

Его снимки опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Гоголь (Bucephala clangula) – немногочисленная птица заповедника.

Занесен в Красную книгу Украины.

До середины ХХ века он гнездился в долине Припять, но постепенно его численность уменьшилась. В конце концов птицы исчезли на гнездовании.

Возможно, одиночные самки иногда выводят птенцов, но в последнее время такие случаи – неизвестны.

Обычно в выводках гоголя до 15 птенцов. Эта утка гнездится в дуплах старых деревьев.

Вероятно, уничтожение таких деревьев привело к потере этого вида в регионе. Гоголь встречается во время миграций и, реже, зимой, когда птицы небольшими группами держатся на прорубях Припять.

Эти птички обычно питаются рыбой и моллюсками.

В Чернобыле показали гоголя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)