ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Чернобыле показали "краснокнижную" птицу: редкий гость в регионе (фото)

Новина українською →
Чернобыль, Четверг 03 февраля 2022 16:15
В Чернобыле показали "краснокнижную" птицу: редкий гость в регионе (фото) В Чернобыле показали "краснокнижную" птицу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике увидели редкую для этих территорий птицу. Это гоголь, который занесен в Красную книгу Украины.

Его снимки опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Гоголь (Bucephala clangula) – немногочисленная птица заповедника.
Занесен в Красную книгу Украины.

До середины ХХ века он гнездился в долине Припять, но постепенно его численность уменьшилась. В конце концов птицы исчезли на гнездовании.

Возможно, одиночные самки иногда выводят птенцов, но в последнее время такие случаи – неизвестны.

Обычно в выводках гоголя до 15 птенцов. Эта утка гнездится в дуплах старых деревьев.

Вероятно, уничтожение таких деревьев привело к потере этого вида в регионе. Гоголь встречается во время миграций и, реже, зимой, когда птицы небольшими группами держатся на прорубях Припять.

Эти птички обычно питаются рыбой и моллюсками.

В Чернобыле показали &quot;краснокнижную&quot; птицу: редкий гость в регионе (фото)В Чернобыле показали &quot;краснокнижную&quot; птицу: редкий гость в регионе (фото)В Чернобыле показали &quot;краснокнижную&quot; птицу: редкий гость в регионе (фото)В Чернобыле показали гоголя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Как мы ранее писали, в Чернобыле в фото-ловушку попала маленькая, певчая птичка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль
LITE
Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра
Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра