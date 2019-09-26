Воздвижение 2019: приметы, блюда и гадания в этот день

Воздвижение 2019 (фото: abc-people.com)

В Украине начинается предпразднование Воздвижения Креста Господня

Сегодня, 26 сентября, православные вспоминают жертву Христа ради спасения всего человечества. Сам праздник отмечается 27 сентября (14 сентября по старому стилю).

В этот день существует множество примет. Кроме того, соблюдается пост и есть особые блюда, которые подаются на стол. Также со дня Воздвиженья начинался период девичьих посиделок - капустенские вечера. Но обо всем по порядку.

После праздника следует ожидать, что утром будет становится все холоднее. Поэтому в селах до 27 сентября пытались собрать с городов овощи, чтобы их не загубили заморозки.

Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября (Фото: globus.aquaviva.ru)

Приметы на Воздвижение

Если журавли на праздник летят высоко и медленно - значит осень будет теплой.

Если вечером 27 сентября вокруг луны заметно красный ореол - погода в ближайшее время будет ясной и сухой.

Если гуси летят высоко, то это означает, что весной будет большое наводнение.

Если на Воздвижение дует холодный ветер - это к теплому лету.

Воздвижение 2019: все приметы и блюда (фото: pxhere.com)

Блюда на праздничный стол

На Воздвижение необходимо соблюдать пост. В этот день нельзя употреблять мясо, молоко и яйца.

На столе должны быть овощные блюда. Можно приготовить картофельные голубцы, плов с тыквой и сухофруктами или картофельную пиццу.

На закуску можно подать маринованные грибы, салат из баклажанов или из поджаренного сельдерея.

На десерт можно подать пирожки или груши в тесте.

Воздвижение 2019 (фото: pixabay.com)

Гадания

Со дня Воздвиженья у наших предков начинался период девичьих посиделок – капустенские вечера, которые длились две недели. Девушки надевали свои лучшие наряды, приносили блюда и угощали парней, которые в это время выбирали себе невест.

При этом девушки часто прибегали к заговорам, чтобы заполучить себе жениха. Перед тем как идти на празднование, девушка умывалась чистой водой и приговаривала заговор.

С Воздвижения и до самой Покровы, девушкам было разрешено ворожить и делать привороты, чтобы быстрее выйти замуж. Для этого у них было предостаточно различных любовных заговоров.