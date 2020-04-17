Воздух в Киеве снова ухудшился: появились новые данные

Смог в Киеве (фото: РБК-Украина)

Киев в рейтинге городов с самым грязным в мире воздухом поднялся за полдня с 10-го на 6 место

Смог в Киеве второй день подряд делает столицу Украины одним из городов с самым грязным воздухом в мире. Сейчас количество вредных частиц в атмосфере снизилось по сравнению со вчерашним вечером - с 380 до 130 баллов в индексе загрязнения.

Такие данные опубликованы на сайте IQAir 17 апреля.

Отметим, что стандартом считаются 50 баллов.

Киев возглавил "топ-10" этой ночью, но в районе полудня воздух в столице стал чище, и в рейтинге город сначала опустился до 10-го места со 118 баллами, но сейчас снова начал подниматься.В настоящее время Киев занял 6-е место.

В первую тройку входят китайские города Шэньян, Шанхай и Ханчжоу. Украинская столица "дышит в спину" Ханою во Вьетнаме, но обогнала крупнейший город Мьянмы Янгон.

Ожидается, что ситуация с воздухом в Киеве должна стабилизироваться уже в субботу.

Сейчас жителям Киева рекомендуют воздержаться от прогулок и проветривания.

Также специалисты советуют киевлянам пользоваться воздухоочистителями, делать периодически влажную уборку, повысить влажность воздуха (поставить в доме емкости с водой), а также пить больше воды (для взрослых - около 2-3 литров в день).

Индекс загрязнения воздуха в Киеве - рейтинг (Фото: iqair.com/world-air-quality-ranking)

Ранее предполагалось, что смог в столице вызвал дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Но в ГСЧС заверили, что продукты горения в результате лесных пожаров под Чернобылем не могли попасть на территорию Киева.

Также спасатели заявили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области не превышает естественных фоновых значений.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, смог в столице связан с пылевой бурей и пожаром в Житомирской области.

В Минздраве предупреждают, что смог в Киеве может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.