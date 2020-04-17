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Смог в Киеве не связан с пожаром в Чернобыльской зоне, - ГСЧС

Новости » Общество     17.04.2020 - 12:36
Смог в Киеве не связан с пожаром в Чернобыльской зоне, - ГСЧС
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Загрязнение воздуха связано с пылевой бурей и пожаром в Житомирской области

Продукты горения в результате пожаров в Чернобыльской зоне не могли попасть на территорию Киева, где наблюдается загрязнение воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, смог, который наблюдался вчера в Киеве, связан с пылевой бурей и пожаром в Житомирской области.

"Направление ветра - северо-западное, а значит те продукты горения, которые имелись в зоне отчуждения - не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связанные с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области", - сообщил они.

Также синоптик отметил, что радиационный фон за пределами Зоны отчуждения практически не изменился.

"Отмечено микроскопическое увеличение концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона, как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами практически не изменился", - рассказал Кульбида.

В ГСЧС сообщили, что в связи с процессами, которые наблюдаются последние дни, люди могут испытывать определенный дискомфорт, поэтому рекомендуется ограничить свое пребывание на улице, особенно в утреннее время.

"Во второй половине дня, в результате прогревания подстилающей поверхности, повышается температура воздуха и начинается перемешивание воздушных масс, которая уменьшает концентрацию вредных веществ в воздухе", - отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что уровень загрязнение воздуха в Киеве из-за дыма от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения может уменьшиться уже к утру 18 апреля.

Также РБК-Украина писало, что из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне Киев возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом. Индекс загрязнения воздуха столицы сейчас составляет 380.

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Новости Украины КиевКиевЧернобыльзагрязнение воздуха
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