Повітря в Києві знову погіршилося: з'явилися нові дані

Смог у Києві (фото: РБК-Україна)

Київ у рейтингу міст із найбруднішим у світі повітрям піднявся за півдня з 10-го на 6 місце

Смог у Києві другий день поспіль робить столицю України одним із міст із найбруднішим повітрям у світі. Зараз кількість шкідливих часток в атмосфері знизилося у порівнянні з вчорашнім вечором - з 380 до 130 балів в індексі забруднення.

Такі дані опубліковані на сайті IQAir 17 квітня.

Зазначимо, що стандартом вважаються 50 балів.

Київ очолив "топ-10" вночі, але в районі полудня повітря в столиці стало чистішим, і в рейтингу спочатку місто опустилося до 10-го місця зі 118 балами, але зараз знову почало підніматися. Наразі Київ посів 6-е місце.

У першу трійку входять китайські міста Шеньян, Шанхай і Ханчжоу. Українська столиця "дихає в спину" Ханою у В'єтнамі, але обігнала найбільше місто М'янми Янгон.

Очікується, що ситуація з повітрям в Києві має стабілізуватися вже в суботу.

Зараз жителям Києва рекомендують утриматися від прогулянок і провітрювання.

Також фахівці радять киянам користуватися повітряочисниками, періодично робити вологе прибирання, підвищити вологість повітря (поставити в домівках ємності з водою), а також пити більше води (для дорослих - близько 2-3 літрів на день).

Індекс забруднення повітря в Києві - рейтинг (Фото: iqair.com/world-air-quality-ranking)

Раніше передбачалося, що смог у столиці викликав дим від пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. Але в ДСНС запевнили, що продукти горіння в результаті лісових пожеж під Чорнобилем не могли потрапити на територію Києва.

Також рятувальники заявили, що радіаційний фон у Києві та Київській області не перевищує природних фонових значень.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, смог у столиці пов'язаний із пиловою бурею та пожежею в Житомирській області.

У МОЗ попереджають, що смог у Києві може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані.