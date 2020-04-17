Когда в Киеве станет легче дышать: опубликован прогноз на неделю

Когда в Киеве очистится воздух (фото: facebook.com/ObolonSmog)

Синоптики рассказали, когда в Киеве станет чище воздух

Смог в Киеве сделал столицу одним из самых загрязненных по воздуху городов в мире. Сервис по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual сообщил, что воздух в столице является опасным для жизни. Когда же дышать в столице станет легче, читайте в материале Styler.

В Укргидрометцентре заявляют, что информация о кошмарном загрязнении воздуха - это неправда.

"Те ресурсы, которые показывают загрязнения по территории Украины и по Киеву, не соответствуют действительности, ведь это очень большое преувеличение, что в Киеве самая загрязненная атмосфера в мире. Это неправда", - рассказал телеканалу "112" Николай Кульбида.

По словам синоптика, вчера в городе было много пыли, которая занеслась ветром с полей, которые не были достаточно увлажнены, но качество воздуха не ухудшилось. Кульбида уверяет, что ситуация постепенно улучшается, все нормализуется полностью до 20 апреля.

"Ситуация улучшается во второй половине дня, когда подстилающая поверхность и воздух прогревается и начинается турбулентность, то есть перемешивание воздушных масс верхних и нижних слоев. Таким образом ситуация улучшается", - сказал Кульбида.

Сайт мониторинга качества воздуха IQAIR утверждает, что на проспекте Науки в Киеве индекс качества воздуха самый высокий - 429 AQI, на Осокорках - 298 AQI.

Если учитывать прогноз погоды и качество воздуха на проспекте Науки в Киеве, то можно сказать, что легче дышать там станет уже 18 апреля.

Снижение уровня загрязнения по прогнозу должно начаться после обеда 17 апреля.

Синоптики пргнозируют дожди в Киеве и Киевской области уже с 18 апреля, а это значит, что качество воздуха должно пойти вверх.

Кстати, в Минздраве сообщили, что сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий.

Как мы ранее писали, воздух в Киеве стал самым грязным в мире, но радиации в нем нет.