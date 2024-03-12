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Воював у найгарячіших точках. На фронті загинув чемпіон України з веслування Дмитро Губанов

Весляр Дмитро Губанов загинув, захищаючи Україну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

На фронті загинув багаторазовий чемпіон України з веслування Дмитро Губанов. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо полеглого героя та його досягнення.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки "НОК України та олімпійська команда" та "Федерація академічного веслування України" у Facebook.

Повідомлення про загибель

"Ще одна втрата в Олімпійській родині: загинув веслувальник Дмитро Губанов", - повідомили у прес-службі НОК.

Зазначається, що багаторазовий чемпіон України та бронзовий призер чемпіонату Європи - 28-річний спортсмен - став до лав Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Наголошується, що він брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках Сходу України.

"Він перестав виходити на зв'язок влітку, 2 серпня 2023 року. На жаль про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії", - розповіли у дописі.

Уточнюється, що у Дмитра залишилася кохана дружина та донька.

"Олімпійська родина України щиро співчуває родині, близьким та друзям спортсмена. Разом з усіма вами поділяємо горе, підтримуємо у годину скорботи. Світла та вічна пам’ять Герою!", - підсумували в НОК.

Допис НОК України (скріншот: facebook.com/olympicua)

Життя й здобутки Дмитра Губанова

Згідно з інформацією Федерації академічного веслування України, Дмитро Губанов народився 23 лютого 1995 року.

Він був:

  • майстром спорту України
  • багаторазовим чемпіоном України
  • бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років
  • фіналістом чемпіонату світу серед молоді до 23 років

Тренувала юнака Валентина Іванівна Буравкова.

Прощання із захисником України

Прощання з військовослужбовцем Національної гвардії України - Губановим Дмитром Сергійовичем - відбулося 8 березня у місті Миколаїв.

Поховали полеглого захисника на Новоматвіївському кладовищі рідного міста.

Усі, хто хоче і має можливість допомогти родині військовослужбовця, можуть зробити це:

Допис Федерації академічного веслування (скріншот: facebook.com/rowingukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про 10-річну оборону Авдіївки.

Читайте також, що відомо про розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому.

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