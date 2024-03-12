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Воевал в самых горячих точках. На фронте погиб чемпион Украины по гребле Дмитрий Губанов

Гребец Дмитрий Губанов погиб, защищая Украину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

На фронте погиб многократный чемпион Украины по гребле Дмитрий Губанов. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о павшем герое и его достижениях.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы "НОК Украины и олимпийская команда" и "Федерация академической гребли" Украины в Facebook.

Сообщение о гибели

"Еще одна потеря в Олимпийской семье: погиб гребец Дмитрий Губанов", - сообщили в пресс-службе НОК.

Отмечается, что многократный чемпион Украины и бронзовый призер чемпионата Европы - 28-летний спортсмен - стал в ряды Вооруженных сил Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Отмечается, что он участвовал в ожесточенных боях в самых горячих точках Востока Украины.

"Он перестал выходить на связь летом, 2 августа 2023 года. К сожалению, о его гибели стало известно только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды", - рассказали в сообщении.

Уточняется, что у Дмитрия остались любимая жена и дочь.

"Олимпийская семья Украины искренне соболезнует семье, близким и друзьям спортсмена. Вместе со всеми вами разделяем горе, поддерживаем в час скорби.
Светлая и вечная память Герою!", - подытожили в НОК.

Публикация НОК Украины (скриншот: facebook.com/olympicua)

Жизнь и достижения Дмитрия Губанова

Согласно информации Федерации академической гребли Украины, Дмитрий Губанов родился 23 февраля 1995 года.

Он был:

  • мастером спорта Украины
  • многократным чемпионом Украины
  • бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров до 19 лет
  • финалистом чемпионата мира среди молодежи до 23 лет

Тренировала юношу Валентина Ивановна Буравкова.

Прощание с защитником Украины

Прощание с военнослужащим Национальной гвардии Украины - Губановым Дмитрием Сергеевичем - состоялось 8 марта в городе Николаев.

Похоронили павшего защитника на Новоматвеевском кладбище родного города.

Все, кто хочет и может помочь семье военнослужащего, могут сделать это:

Публикация Федерации академической гребли (скриншот: ffacebook.com/rowingukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о 10-летней обороне Авдеевки.

Читайте также, что известно о расстреле украинских пленных в Авдеевке и Веселом.

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