Більше втрат, ніж у боях за Бахмут. Що відомо про 10-річну оборону Авдіївки

Оборона українських сил Авдіївки тривала 10 років. Росія зазнала більших втрат у боях за місто, ніж у битві за Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ( SPRAVDI ).

"У битві за Авдіївку росіяни зазнали більше втрат, ніж у боях за Бахмут. Оборона Авдіївки від російських загарбників тривала майже 10 років. Ми обов’язково повернемо і відбудуємо це місто", - йдеться в повідомленні.

Чому ЗСУ залишили місто?

Українські воїни були змушені залишити Авдіївку через брак боєприпасів.

"Така ціна зволікань із наданням допомоги нашими партнерами", - констатують у Центрі.

Втрати РФ у боях за Авдіївку

Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат у техніці та людях.

"За 4 місяці активної фази боїв знищено більше 47 тисяч окупантів, 364 танки, 5 літаків та іншої техніки противника. Більше ніж у битві за Бахмут", - пишуть Spravdi.

Навіщо РФ захопила Авдіївку?

Глава Кремля Володимир Путін наказав своїм військам захопити Авдіївку для підняття власного рейтингу. Однак визначені диктатором строки "перемоги" неодноразово відкладалися завдяки стійкості українських захисників міста. При цьому контроль над руїнами Авдіївки не дасть ворогу жодних стратегічних переваг.

"Це чергова "піррова перемога", яка наближає виснаження ресурсів Росії", - кажуть в Центрі.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

18 лютого спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт - читайте в матеріалі РБК-Україна.