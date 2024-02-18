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Розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому: прокуратура почала розслідування

Авдіївка, Неділя 18 лютого 2024 19:59
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Розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому: прокуратура почала розслідування Фото: росіяни розстріляли українських полонених в Авдіївці та Веселому (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти розстріляли українських полонених в Авдіївці та Веселому. Наразі з даного приводу розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ситуація в Авдіївці

За даними прокуратури, сьогодні, 18 лютого, в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.

Ситуація у Веселому

Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.

"Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї", - наголосили в прокуратурі.

Розстріл полонених

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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