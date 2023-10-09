Воює за Україну. У РФ хочуть посадити зірку "Що? Де? Коли?" Іллю Новікова

У Росії хочуть посадити за ґрати адвоката та учасника програми "Що? Де? Коли?" Іллю Новікова.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на російські ЗМІ.
Як стверджує слідство, Новіков після початку повномасштабного вторгнення росіян добровільно залишив РФ, і вступив до лав територіальної оборони в Україні.
"Він пройшов військову підготовку, бере участь у бойових діях, займається пропагандистською роботою", - пишуть росЗМІ.
Юрист та колишній гравець "Що? Де? Коли?" Ілля Новіков народився в Росії, але з 2021 року живе в Україні. Він одержав український паспорт 10 років тому.
В Україні він отримав статус адвоката на додаток до аналогічного статусу у РФ. Проте у червні 2023 року Адвокатська палата Москви позбавила Новікова статусу адвоката.
Новіков неодноразово говорив, що вважає себе українським адвокатом.
"Моя практика в Росії припинилася 24 лютого. 24 лютого на всіх справах був поставлений жирний хрест. Я не з'явлюся в Росії в жодному найближчому майбутньому", - описав свою позицію Новіков.
У листопаді 2022 року Мін'юст Росії визнав Новікова "іноземним агентом", а в грудні російська влада оголосила його в розшук у кримінальній справі.
До речі, Новіков був адвокатом Надії Савченко, Олега Сенцова, Станіслава Клиха.
У соцмережі X (колишній Twitter) адвокат написав, що нехай ідуть на *уй.
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