Хто з українських політиків крім Зеленського обирає стиль мілітарі (фото)

Володимир Зеленський з перших днів повномасштабного вторгнення повністю змінив свій стиль одягу. Він перейшов на мілітарі, адже це зручно та допомагає показати світові, що у нас триває війна.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Facebook-сторінки Андрія Єрмака, Дениса Шмигаля, Оксена Лісового, Ганни Маляр, Михайла Федорова та Instagram-акаунти Кирила Буданова, Володимира Зеленського, Михайла Подоляка, Валерія Залужного.

РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку відомих українців, які так само активно та різко перейшли на мілітарі стиль.

Стиль Зеленського

Володимир Зеленський започаткував перехід на стиль мілітарі. Він першим почав заміняти костюми, краватки та сорочки на повсякденні образи в стилі мілітарі, що враховують спортивні штани кольору хакі, флісові куртки, футболки з тризубом та худі з написом I'M UKRAINIAN, або іншими патріотичними написами.

У таких патріотичних речах президент записує щоденні звернення, зустрічається з іноземними делегаціями, приїжджає на передові позиції на фронті та відправляється у закордонні поїздки.

Володимир Зеленський (фото: Getty Images)

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль взяв приклад з Володимира Зеленського і також дуже часто з’являється на ділових зустрічах в одязі кольору хакі. Яка, до того ж демонструє українську символіку. Зазвичай це тризуби, прапор або написи.

Денис Шмигаль (фото: facebook.com/Denys Shmyhal)

Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України й до війни носив мілітарі одяг - оскільки це його форма. Тож військова форма вже давно стала для нього повсякденним одягом.

Валерій Залужний (фото: facebook.com/ganna.maliar)

Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак теж перейшов на стиль мілітарі. Його доволі часто можна побачити у куртці військовослужбовця ЗСУ та в інших елементах стилю мілітарі: футболки, військові сорочки, камуфляжі тощо.

Андрій Єрмак (фото: facebook.com/andriiyermak)

Оксен Лісовий

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий теж є прихильником військового стилю в одязі.На виступи, на роботу та на різні заходи чи програми Лісовий приходить у стилі мілітарі.

Оксен Лісовий (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не так часто, але також одягає мілітарі стиль. В його випадку - це футболки кольору хакі з патріотичними символами та написами.

Михайло Федоров (фото: facebook.com/mykhailofedorov)

Кирило Буданов

Воєначальник та начальник української розвідки Кирило Буданов не обирає мілітарі стиль, як і всі інші сучасні політичні діячі - оскільки це його форма. Буданова зобов’язує посада, а також патріотичні погляди. В гардеробі Кирила є майже всі види військової форми.

Кирило Буданов (фото:РБК Україна)

Віталій Кім

Голова Миколаївської ОДА з самого початку війни став прихильником стилю мілітарі. Його часто можна побачити у брюках мілітарі та в інших складових військової форми.

Віталій Кім (фото: facebook.com/vitaliy.kim.37)

Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента і політичний діяч Михайло Подоляк іноді одягає мілітарі одяг і виходить у ньому в світ, на ділові зустрічі та на роботу.

Михайло Подоляк (фото: Getty images)

Ганна Маляр

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр дуже часто виходила у світ на ділові зустрічі у футболках чи теплих кофтах у стилі мілітарі.

Ганна Маляр (фото:facebook.com/ganna.maliar)