"Не знаю, чи можна про це говорити": Влад Шевченко розповів про наслідки пародій на глав СБУ і ГУР

Влад Шевченко - відомий український комік, чиї пародії на політиків і очільників державних відомств набирають мільйони переглядів та стають вірусними у соціальних мережах, зізнався, яких наслідків боїться після своїх роликів.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на коментар Влада Шевченка у шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець" на каналі "Дім" розповідає, чого боїться після пародіювання політиків світового рівня.

Особливість пародій Влада Шевченка

Влад молодий і дуже креативний блогер, такого контенту, як у нього, не робить ніхто. Його ідеї іноді вражають, оскільки вони дуже незвичні. Хлопець, певно, єдиний сучасний комік, який настільки часто та якісно пародіює політичних діячів та отримує підтримку від українців.

Особливо Шевченко любить робити пародії на Бориса Джонсона, оскільки дуже поважає його та вважає класним чоловіком, на пана президента Зеленського, а також на Кирила Буданова.

Чого Влад Шевченко боїться після своїх пародій на політиків

Днями Влад завітав на шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець" на каналі Дім та розповів, чого він боїться після своїх пародій та чи дивляться самі ж політики ці відео.

"Я не знаю, чи можна про це говорити, але знаю точно, що Василь Малюк, який очолює СБУ, дивився. Хоча я жодного разу не показував його в роликах. Я знаю, що в багатьох країнах між подібними структурами є суперництво. Інколи воно нездорове, як у країни-агресорки між ФСБ і ГРУ. Мені було цікаво, як у нас", - зізнався Влад.

Також Влад зазначив, що у нього були думки зробити відео про СБУ та ГУР, але цим відео він боявся розпалити суперництво між структурами. Тому тіктокер навіть радився з людьми, які мають відношення до таких структур та заспокоївся. Адже йому сказали, що змагання, звісно, є, але в нашій країні ці структури співпрацюють.

Тому, ролик все ж таки вийшов і Влад вже знає реакцію очільника СБУ Малюка Василя Васильовича.

"Малюку вже показували цей ролик і він сильно сміявся. Фух. Бо я про нього ще не знімав і думав, що він скаже: "Так, оцього додіка знайти і щоб приніс вибачення. Сміхотун, блін. Пародист", - пригадав Шевченко.