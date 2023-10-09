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Воюет за Украину. В РФ хотят посадить звезду "Что? Где? Когда?" Илью Новикова

Илья Новиков обвинен в госизмене в России (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России хотят посадить за решетку адвоката и участника программы "Что? Где? Когда?" Илью Новикова.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Что известно об Илье Новикове

Как утверждает следствие, Новиков после начала полномасштабного вторжения россиян добровольно покинул РФ, и вступил в ряды территориальной оборонs в Украине.

"Он прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой", - пишут росСМИ.

Юрист и бывший игрок "Что? Где? Когда?" Илья Новиков родился в России, но с 2021 года живет в Украине. Он получил украинский паспорт 10 лет назад.

В Украине он получил статус адвоката в дополнение к аналогичному статусу в РФ. Однако в июне 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката.

Новиков неоднократно говорил, что считает себя украинским адвокатом.

"Моя практика в России прекратилась 24 февраля. 24 февраля на всех делах был поставлен жирный крест. Я не появлюсь в России ни в каком обозримом будущем", – описал свою позицию Новиков.

В ноябре 2022 года Минюст России признал Новикова "иностранным агентом", а в декабре российские власти объявили его в розыск по уголовному делу. 

Кстати, Новиков біл адвокатом Надежды Савченко, Олега Сенцова, Станислава Клыха.

Реакция Новикова на обвинения

В соцсети X (бывший Twitter) адвокат написал, что пусть идут на *уй.

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