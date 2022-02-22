Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России

Украинские звезды в своих социальных сетях массово осуждают действия России после признания Путиным и его прихвостнями так называемых "ДНР" и "ЛНВ". Вместе с тем наши певцы, ведущие, шоумены призывают всех поддерживать ВСУ.

Среди тех, кто осудил действия "сумасшедшего карлика", в частности: Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Анатолий Анатолич, Маша Ефросинина, Наталья Денисенко, Илона Гвоздева, участники группы ДахаБраха и многие другие.

В то же время Леся Никитюк репостит призывы Минобороны Украины не распространять в сети информацию о передвижении войск ВСУ:

Олег Гороховский учит россиян правилам орфографии:

ONUKA делится инструкциями, что можно сделать для поддержки украинских воинов:

MONATIK посвящает новые стихи Украине:

Христина Соловий ставит на место российских рэперов и просто призывает "от***аться от нее, Украины и украинской музыки"...

Но.

Далеко не все представители украинского шоу-биза (или же просто так называемые лидеры мнений) проявляют свою даже не политическую, а любую гражданскую позицию.

И если раньше это им можно было простить, то сейчас, когда Путин показал, насколько сильно он ненавидит Украину, когда его приспешники призывают уничтожать нас, а рядовые представители "братского народа" набрали в рот воды, - нет!

Кто из украинских звезд до сих пор молчит о российской агрессии

Одной из первых на критику уже нарвалась Настя Каменских, которая с Потапом, мамой и свекровью уехала в Испанию. В своих сториз певица постит исключительно красивые фото с отдыха.

Надя Дорофеева до последнего игнорировала эскалацию России на Донбассе. Певица отдавала предпочтение постам о своем последнем русскоязычном сингле, который "разрывает" чарты (в том числе - в РФ).

Однако на действия страны-агрессора артистка позже все же отреагировала. Вот так:

А вот ее муж - Владимир Дантес - 22 февраля написал пост о "новых веганах". И о войне, как вы понимаете, там нет ничего.

Известная путешественница Регина Тодоренко, которая, судя по всему, осела в России, на фоне агрессии РФ постит в Instagram фото своей новой обуви. А еще кривляется:

Традиционно не выражает своей гражданской позиции Светлана Лобода, которая собирается уже скоро показывать украинцам свое новое шоу.

Ее коллега Вера Брежнева, которая часто участвует в украинских телешоу и дает концерты в Киеве, также никоим образом не реагирует на военную агрессию РФ.

Удивительно, но даже Тина Кароль не комментирует происходящее в ее стране. Певица лишь рекламирует свои концерты в разных городах Украины и фильм "Красиво. Бегу на свет":

Все, на что решилась Ани Лорак, то это пост с такими словами: "Мои дорогие, Санкт-Петербург, жду встречи с вами 2 марта".

Не выражают никакой солидарности с украинцами также Герой Украины София Ротару, до сих пор народная артистка Таисия Повалий, звездный Иван Дорн, Наталья Могилевская и другие.

Остается надеяться, что все выше названные люди, аудитория которых в соцсетях достигает нескольких десятков миллионов, найдут в себе силы, чтобы называть вещи своими именами, и перестанут нести ахинею о "музыке вне политики".