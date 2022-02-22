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Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 16:00
Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России Украинские звезды до сих пор думают, что " музыка вне политики" (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинские звезды в своих социальных сетях массово осуждают действия России после признания Путиным и его прихвостнями так называемых "ДНР" и "ЛНВ". Вместе с тем наши певцы, ведущие, шоумены призывают всех поддерживать ВСУ.

Среди тех, кто осудил действия "сумасшедшего карлика", в частности: Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Анатолий Анатолич, Маша Ефросинина, Наталья Денисенко, Илона Гвоздева, участники группы ДахаБраха и многие другие.

В то же время Леся Никитюк репостит призывы Минобороны Украины не распространять в сети информацию о передвижении войск ВСУ:

Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России

Олег Гороховский учит россиян правилам орфографии:

Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России

ONUKA делится инструкциями, что можно сделать для поддержки украинских воинов:

Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России

MONATIK посвящает новые стихи Украине:

Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России

Христина Соловий ставит на место российских рэперов и просто призывает "от***аться от нее, Украины и украинской музыки"...

Но.

Далеко не все представители украинского шоу-биза (или же просто так называемые лидеры мнений) проявляют свою даже не политическую, а любую гражданскую позицию.

И если раньше это им можно было простить, то сейчас, когда Путин показал, насколько сильно он ненавидит Украину, когда его приспешники призывают уничтожать нас, а рядовые представители "братского народа" набрали в рот воды, - нет!

Кто из украинских звезд до сих пор молчит о российской агрессии

Одной из первых на критику уже нарвалась Настя Каменских, которая с Потапом, мамой и свекровью уехала в Испанию. В своих сториз певица постит исключительно красивые фото с отдыха.

Надя Дорофеева до последнего игнорировала эскалацию России на Донбассе. Певица отдавала предпочтение постам о своем последнем русскоязычном сингле, который "разрывает" чарты (в том числе - в РФ).

Однако на действия страны-агрессора артистка позже все же отреагировала. Вот так:

Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России

А вот ее муж - Владимир Дантес - 22 февраля написал пост о "новых веганах". И о войне, как вы понимаете, там нет ничего.

Известная путешественница Регина Тодоренко, которая, судя по всему, осела в России, на фоне агрессии РФ постит в Instagram фото своей новой обуви. А еще кривляется:

Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России

Традиционно не выражает своей гражданской позиции Светлана Лобода, которая собирается уже скоро показывать украинцам свое новое шоу.

Ее коллега Вера Брежнева, которая часто участвует в украинских телешоу и дает концерты в Киеве, также никоим образом не реагирует на военную агрессию РФ.

Удивительно, но даже Тина Кароль не комментирует происходящее в ее стране. Певица лишь рекламирует свои концерты в разных городах Украины и фильм "Красиво. Бегу на свет":

Не их война? Эти украинские звезды до сих пор игнорируют угрозу вторжения России

Все, на что решилась Ани Лорак, то это пост с такими словами: "Мои дорогие, Санкт-Петербург, жду встречи с вами 2 марта".

Не выражают никакой солидарности с украинцами также Герой Украины София Ротару, до сих пор народная артистка Таисия Повалий, звездный Иван Дорн, Наталья Могилевская и другие.

Остается надеяться, что все выше названные люди, аудитория которых в соцсетях достигает нескольких десятков миллионов, найдут в себе силы, чтобы называть вещи своими именами, и перестанут нести ахинею о "музыке вне политики".

А пока некоторые люди, называющие себя инфлюенсерами, молчат, мы напоминаем вам о том, как можно помочь ВСУ прямо сейчас.

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Ани Лорак Лобода Тина Кароль София Ротау Новости шоу-бизнеса
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