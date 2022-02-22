Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії

Українські зірки у своїх соціальних мережах масово засуджують дії Росії після визнання Путіним і його посіпаками так званих "ДНР" і "ЛНР". Разом з тим наші співаки, ведучі, шоумени закликають усіх підтримувати ЗСУ.

Серед тих, хто засудив дії "божевільного карлика", зокрема: Юрій Горбунов, Катя Осадча, Анатолій Анатоліч, Маша Єфросініна, Наталка Денисенко, Ілона Гвоздьова , учасники гурту ДахаБраха та багато інших.

У той же час Леся Нікітюк репостить заклики Міноборони України не поширювати у мережі інформацію про пересування військ ЗСУ:

Олег Гороховський навчає росіян правил орфографії:

ONUKA ділиться інструкціями, що можна зробити для підтримки українських воїнів:

MONATIK присвячує нові вірші Україні:

Христина Соловій ставить на місце російських реперів і просто закликає "від***атися від неї, України та української музики"...

Але.

Далеко не всі представники українського шоу-бізу (або ж просто так звані лідери думок) проявляють свою навіть не політичну, а будь-яку громадянську позицію.

І якщо раніше це їм можна було пробачити, то зараз, коли Путін показав, наскільки сильно він ненавидить Україну, коли його посіпаки закликають нищити нас, а рядові представники "братського народу" набрали у рот води, - ні!

Хто з українських зірок досі мовчить про російську агресію

Однією з перших на критику вже нарвалася Настя Каменських, яка з Потапом, мамою і свекрухою поїхала в Іспанію. У своїх сторіз співачка постить виключно красиві фото з відпочинку.

Надя Дорофєєва до останнього ігнорувала ескалацію Росії на Донбасі. Співачка віддавала перевагу постам про свій останній російськомовний сингл, який "розриває" чарти (в тому числі - у РФ).

Однак на дії країни-агресора артистка пізніше все ж відреагувала. Ось так:

А от її чоловік - Володимир Дантес - 22 лютого написав пост про "нових веганів". І про війну, як ви розумієте, там немає нічого.

Знана мандрівниця Регіна Тодоренко, яка, судячи з усього, осіла в Росії, на тлі агресії РФ постить у Instagram фото свого нового взуття. А ще кривляється:

Традиційно не висловлює своєї громадянської позиції Світлана Лобода, яка збирається вже скоро показувати українцям своє нове шоу.

Її колега Віра Брежнєва, яка часто бере участь в українських телешоу і дає концерти у Києві, також жодним чином не реагує на військову агресію РФ.

Дивно, але навіть Тіна Кароль не коментує те, що відбувається у її країні. Співачка лише рекламує свої концерти у різних містах України і фільм "Красиво. Бегу на свет":

Все, на що зважилася Ані Лорак, то це пост з такими словами: "Мої дорогі, Санкт-Петербург, чекаю зустрічі з вами 2 березня".

Не висловлюють жодної солідарності з українцями також Герой України Софія Ротару, досі народна артистка Таїсія Повалій, зірковий Іван Дорн, Наталія Могилевська та інші.

Лишається сподіватися, що усі вище названі люди, аудиторія яких у соцмережах сягає кількох десятків мільйонів, знайдуть у собі сили, аби називати речі своїми іменами, й перестануть нести ахінею про "музику поза політикою".