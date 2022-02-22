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Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії

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Вівторок 22 лютого 2022 16:00
Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії Українські зірки досі думають, що "музика поза політикою" (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Українські зірки у своїх соціальних мережах масово засуджують дії Росії після визнання Путіним і його посіпаками так званих "ДНР" і "ЛНР". Разом з тим наші співаки, ведучі, шоумени закликають усіх підтримувати ЗСУ.

Серед тих, хто засудив дії "божевільного карлика", зокрема: Юрій Горбунов, Катя Осадча, Анатолій Анатоліч, Маша Єфросініна, Наталка Денисенко, Ілона Гвоздьова, учасники гурту ДахаБраха та багато інших.

У той же час Леся Нікітюк репостить заклики Міноборони України не поширювати у мережі інформацію про пересування військ ЗСУ:

Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії

Олег Гороховський навчає росіян правил орфографії:

Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії

ONUKA ділиться інструкціями, що можна зробити для підтримки українських воїнів:

Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії

MONATIK присвячує нові вірші Україні:

Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії

Христина Соловій ставить на місце російських реперів і просто закликає "від***атися від неї, України та української музики"...

Але.

Далеко не всі представники українського шоу-бізу (або ж просто так звані лідери думок) проявляють свою навіть не політичну, а будь-яку громадянську позицію.

І якщо раніше це їм можна було пробачити, то зараз, коли Путін показав, наскільки сильно він ненавидить Україну, коли його посіпаки закликають нищити нас, а рядові представники "братського народу" набрали у рот води, - ні!

Хто з українських зірок досі мовчить про російську агресію

Однією з перших на критику вже нарвалася Настя Каменських, яка з Потапом, мамою і свекрухою поїхала в Іспанію. У своїх сторіз співачка постить виключно красиві фото з відпочинку.

Надя Дорофєєва до останнього ігнорувала ескалацію Росії на Донбасі. Співачка віддавала перевагу постам про свій останній російськомовний сингл, який "розриває" чарти (в тому числі - у РФ).

Однак на дії країни-агресора артистка пізніше все ж відреагувала. Ось так:

Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії

А от її чоловік - Володимир Дантес - 22 лютого написав пост про "нових веганів". І про війну, як ви розумієте, там немає нічого.

Знана мандрівниця Регіна Тодоренко, яка, судячи з усього, осіла в Росії, на тлі агресії РФ постить у Instagram фото свого нового взуття. А ще кривляється:

Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії

Традиційно не висловлює своєї громадянської позиції Світлана Лобода, яка збирається вже скоро показувати українцям своє нове шоу.

Її колега Віра Брежнєва, яка часто бере участь в українських телешоу і дає концерти у Києві, також жодним чином не реагує на військову агресію РФ.

Дивно, але навіть Тіна Кароль не коментує те, що відбувається у її країні. Співачка лише рекламує свої концерти у різних містах України і фільм "Красиво. Бегу на свет":

Не їхня війна? Ці українські зірки досі ігнорують загрозу вторгнення Росії

Все, на що зважилася Ані Лорак, то це пост з такими словами: "Мої дорогі, Санкт-Петербург, чекаю зустрічі з вами 2 березня".

Не висловлюють жодної солідарності з українцями також Герой України Софія Ротару, досі народна артистка Таїсія Повалій, зірковий Іван Дорн, Наталія Могилевська та інші.

Лишається сподіватися, що усі вище названі люди, аудиторія яких у соцмережах сягає кількох десятків мільйонів, знайдуть у собі сили, аби називати речі своїми іменами, й перестануть нести ахінею про "музику поза політикою".

А поки деякі люди, які називають себе інфлуенсерами, мовчать, ми нагадуємо вам про те, як можна допомогти ЗСУ прямо зараз.

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